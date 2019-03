Candela se opera el pecho y aprovecha para lanzarle dardos a Tejado

Parece que hacerse famosa y salir en algún 'reality' de televisión es sinónimo de pasar por quirófano para hacerse un aumento de pecho. Este lunes 11 de marzo, Candela Acevedo, la exnovia de Antonio Tejado, ha dado el paso y se ha sometido a esta operación. No hace falta buscar muy lejos para encontrar a otras 'vips' que decidieron hacer lo mismo, como por ejemplo Ylenia Padilla o Sofía Suescun. Tras salir de la casa de Guadalix tras su repesca, la sevillana se ha renovado por dentro y por fuera. “Simplemente voy a ponerme un poquito más”, ha confesado ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa', pero también ha tenido tiempo para lanzarle más de un dardo envenenado a su ex, que recordemos está en la cuerda floja esta semana. ¿Quiere que sea el expulsado? ¿Prefiere que se quede en la casa? ¿Cómo se siente tras la operación? Os lo contamos a continuación.

Candela ha pasado por quirófano para ganar alguna que otra tallita de sujetador, aunque ha explicado que no ha sido mucho. Un pecho nuevo que seguramente la veamos lucir el próximo jueves en la gala de 'GH DÚO'. Una gala que será de lo más intensa ya que Tejado, Carolina Sobe y Juan Miguel están en la palestra. Y Candela, ¿quién quiere que sea el expulsado? Por si alguien no se lo imaginaba, la sevillana quiere que Antonio salga por patas de la casa... Aunque, tampoco le desagradaría que se quedara dentro y "así no le veo".

Ha dicho que quiere que se vaya –por si hacen falta explicaciones– que no le ha parecido bien cómo ha tratado a María Jesús Ruiz: "Demasiadas burlas que no me han gustado". Pero, si finalmente se queda en el camino para conseguir el maletín, Candela tiene bien pensada su celebración: "Tenía pensado hacer la croqueta, pero ahora con el aumento de mamas no puedo y no lo voy a decir", ha explicado con una sonrisa.

En cuanto al tema del dinero que Antonio le dio de su propio caché, según contó la madre de Tejado en 'Sábado Deluxe', Candela no ha tardado en desmentirlo. "Eso es mentira, nunca jamás se me habló de dinero. Me conformé con lo que Antonio me dijo", ha sentenciado, tachando de mentiros a su ex suegra.