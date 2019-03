Dicen que el dinero no da la felicidad, pero también hay otro que dice que igual es que no sabes dónde gastarlo. Incluso la cantante Ariana Grande dice en su tema '7 rings' que tampoco te solventa todos los problemas, pero igual es que no tienes el suficiente para solucionarlos, y oye, no podemos estar más de acuerdo, porque se puede ser pobre y feliz, pero con dinero te lo pasas mejor, y esto es una verdad como un templo (o eso nos han dicho...). El caso es que la que tiene dinero se lo gasta en lo que quiere, como Anabel Pantoja, que ahora ha decidido pasar por una clínica estética para verse más guapa... pero claro, eso le ha costado un dinerito.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Tenor

En concreto, la colaboradora de 'Sálvame' ha decidido librarse de sus ojeras, y todos, a través de sus Instagram Stories, hemos podido ser testigos del proceso. La verdad es que cualquier experto dirá que para librarse de las ojeras no hay más que comer en condiciones (y con poca sal), beber mucha agua y descansar bien. Sin embargo, cuando esas ojeras son por obra y gracia de la genética, la historia es diferente, porque a veces ni el maquillaje te lo soluciona, así que Anabel ha ido a lo fácil: inyectarse ácido hialurónico.

Anabel Pantoja Instagram

Anabel Pantoja Instagram

Esta sustancia no es nada invasiva (de hecho, la produce el propio cuerpo), y sirve, básicamente, para rellenar zonas como esa o las arrugas profundas. No sabemos cuántos viales le habrán hecho falta para rellenar ambas ojeras, aunque probablemente con medio y medio haya sido suficiente. ¿El precio? Entre 300 y 400 euros según la clínica.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Anabel Pantoja Instagram

La diferencia salta a la vista, y en Instagram hemos podido ver cómo en el lado que se ha inyectado se le ve la mirada más despierta, mientras que en el otro parece más cansada. Esto, aunque lo haya compartido recientemente, ocurrió hace unos días, pero este domingo, durante el Debate de GH DÚO ya lucía su nuevo aspecto. ¿Os gusta?