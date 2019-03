'Emboscada final' es el título de la nueva película protagonizada por Kevin Costner para Netflix, que acaba de ser presentada en Madrid. Y de emboscada en emboscada parecen ir Diego Matamoros y la que fue su madrastra, Makoke. Cuando no ataca uno, ataca el otro, pero en este caso la batalla parece no haber final.

Hace unos días, Makoke se sinceraba con Irene López Assor, psicóloga del programa 'Viva la vida' y repasaba los momentos claves su vida, así como la relación con los hijos mayores de su exmarido. "(Diego) Habla desde el odio y el rencor, se ha formado un guión con su vida. Con Laura sí tendría buena relación pero con Diego no. Me da asco, me repugna, es un sinvergüenza", confesaba la exconcursante de 'GH Vip'.

Tras estas declaraciones, ahora, ha sido el turno del entrenador personal. Durante el estreno del filme al que el entrenador personal estaba invitado, Diego no se mostró sorprendido por las palabras de la ex de su padre y se despachó a gusto, con el estilo irónico que le caracteriza. Se centró en definir lo que la RAE dice sobre la palabra 'sinvergüenza'. "Un sinvergüenza es un inmoral. Ese es el que se mete en una familia, separa a sus hijos de su padre, pone los cuernos a su pareja... y te podría contar 20.000 de estas", explicaba el hijo de Kiko Matamoros a los periodistas.

