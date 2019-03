Todos metemos la pata de vez en cuando, pero está claro que cuando la mete Sienna Miller tiene mucha más repercusión que cuando lo hace otro cualquiera. Esta semana la hemos pillado poniendo careto espectacular mientras paseaba por las calles de Nueva York. Sus gestos lo dicen todo, pero su cara, es de pasa deshidrata. ¿Por qué? Tenemos varias opciones: A) alguien le ha empujado por la calle y no se ha disculpado. B) El de la ORA le ha multado o, C) hasta que no se toma el café el viernes a las 14.00, no es persona. Fijo que es la C… Pero Sienna no es la única a la que hemos pillado en un renuncio. Atención a Madonna, Rita Ora, Diane Kruger y River Viiperi…

Rita Ora

Esto de llevar las uñas más afiladas que las navajas de Albacete tiene su curro. Nos gustaría ver a Rita Ora, que nos manda un beso con todo su cariño, dándole a la tecla con esa manicura...

Diane Kruger

Diane Kruger se ha levantado con el pie izquierdo. La actriz de Malditos bastardos necesita hacer un poquito de yoga o irse de vacaciones a ver si se relaja...

Madonna

El gorro con pelos ‘everywhere’ que lleva Madonna debería estar prohibido, salvo que vivas en Rusia o en Burgos, que el frío es parecido.

River Viiperi

Sacando la lengua, guiñando el ojo, dedos llenos de ‘anillacos’... El ex novio de Paris Hilton, River Viiperi, va de ‘malote’ y luego seguro que tiene a Álex Ubago en su lista de Spotify.