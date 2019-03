Kiko cuenta cómo se enteró del embarazo de su hermana Chabelita

Kiko Rivera se está abriendo como un libro en la casa de 'GH DÚO'. Podrá ser mejor o peor concursante pero eso no se le puede negar. Desde que entró en el 'reality' no ha dejado de contar cosas de su vida privada y todo lo que rodea al misterioso clan Pantoja. Aún recordamos con los pelos de punta, el día que contó en la curva de la vida sus problemas con las drogas. Durante todas estas semanas, el Dj ha hablado también de su madre, Isabel Pantoja, de Cantora, y cómo no, de su hermana, Chabelita. Kiko explicó que la echaba de menos, aunque no la veía a menudo: "De mi hermana, que fíjate tú, la veo de higos a brevas, me acuerdo muchísimo. Pienso en cómo estará con sus cosas, si habrá tenido más líos… Al final me preocupo porque la quiero mucho”.

Sin embargo, en esta ocasión, le ha tocado recibir algún que otro dardito envenenado. Era María Jesús la que se marcaba un 'Sábado Deluxe' haciéndole una exhaustiva entrevista al Dj. Le preguntó por Isa, por su adolescencia: "Era muy buena y muy estudiosa. Sacaba sobresaliente siempre en todo". Y no dudaba en confirmar que podría haber sido "lo que hubiera querido".

Como era de esperar, la pregunta sobre su embarazo a los 17 años iba a salir... Kiko, sin pelos en la lengua, lo contaba así: "Vaya día aquel, cuando soltó aquello... Se me cayó el alma al suelo. Estábamos comiendo y me lo dijo a mí primero". El Dj les contaba a sus compañeros que le decía: "Piénsatelo, tal... Que eres muy joven... ¿qué le dices?".

Y es que Chabelita antes le preguntaba todo a su hermano, tanto que un día, con apenas siete añitos, quiso saber quién era su padre. Kiko, entre risas, ha contado que su reacción fue llamar a gritos a su madre. "Le explicamos, se lo contamos y lo entendido y nunca jamas volvió preguntar", añadía.

Pero no todo han sido críticas, ya que a Kiko se le cae la baba con su hermana. De hecho, habló a sus compañeros del día que Isa leyó en su boda. Le dijo que era la persona más importante para ella hasta que nació su hijo.