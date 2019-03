Se acerca la undécima gala de GH DÚO, y aunque siempre parece que está todo el pescado vendido, a veces las votaciones se dan la vuelta con los famosos sorpassos. Esta vez son Antonio Tejado y Carolina Sobe, dos pesos pesados de la edición, los que se encuentran en la palestra. No sólo es interesante que ellos dos se batan en duelo por eso, sino porque ambos sólo han estado nominados una vez en todo lo que llevamos de concurso: él se batió en duelo con Yurena en la segunda gala (ella resultó expulsada), mientras que Carolina -que salió nominada por estar en trío con Julio Ruz y María Jesús Ruiz-, se libró de la nominación al ser una de las concursantes menos votadas (en aquella ocasión, la expulsada resultó ser Sofía Suescun).

Sea quien sea el expulsado, lo cierto es que a ambos les echaremos de menos, porque pueden ser mejores o peores personas, más o menos metomentodo... pero lo que no se puede negar es que, como concursantes, lo han dado todo: Carolina no se ha callado ni una (eso no va con ella) y ha dicho las cosas a la cara moleste a quien moleste, además de haber vivido un concurso muy divertido junto a Ylenia, mientras que Antonio Tejado ha sido el que más carne ha puesto en el asador: ha protagonizado algunas de las broncas más sonadas, pero también nos ha dado el salseo máximo de la edición al haberse liado con María Jesús Ruiz (con la que ahora, después de tirarse los trastos a la cabeza en su ruptura, ha vuelto a las andadas...).

No sabemos quién abandonará la Casa, pero sí estamos seguros de que vosotros, nuestros lectores, sí lo sabéis, y es que, desde la primera gala, habéis ido acertando TODAS las expulsiones hasta la fecha en nuestras encuestas. ¿Quién será el siguiente en dejar Guadalix? ¡VOTA!