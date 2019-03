Alba Carrillo, así reacciona a la polémica con Courtois

Alba Carrillo lo tiene claro: "Estoy cerrada a todo, no quiero ver a un hombre". No sabemos si la colaboradora televisiva cumplirá esta contundente declaración o no por mucho tiempo pero lo que sí tenemos claro es que está muy pero que muy enfadada. Y es que su relación con Courtois le ha salido rana. Parecía que con esta relación con el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, Alba Carrillo rompía con la inquina hacia los deportistas tras sus relaciones fallidas con el ex piloto Fonsi Nieto y con el tenista Feliciano López. Pues nada más lejos de la realidad. Casi justo después de que la colaboradora televisiva dijera que estaba "feliz" con Courtois y le definiera como "un hombre maravilloso", todo se fue al traste.

Y es que el portero madridista decidió desmentir su relación con la modelo, algo que no sentó nada bien a Alba. Es más, la colaboradora de 'Ya es mediodía' vio cómo los madridistas prácticamente la achacaban a ella los malos resultados del equipo blanco. Así que ni corta ni perezosa la joven se defendió en las redes sintiéndose víctima de un linchamiento.

Y por si esto no fuera suficiente, las palabras de su madre criticando a Paolo Vasile, el responsable de Mediaset, han hecho que se tambaleara su participación en el espacio 'Ya es mediodía' de Sonsoles Ónega donde trabaja. El lunes 11 no estuvo en el programa pero el martes 12 sí acudió. Precisamente, en las puertas de Telecinco estuvimos con Alba Carrillo. Dale al play para saber cómo está viviendo este momento.