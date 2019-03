En la vida hay momentos buenos y momentos malos, y de eso sabe mucho Miriam Saavedra. La ganadora de 'GH VIP 6' ha tenido un pasado con altibajos de todo tipo (ya nos lo confesó hace unas semanas, con muerte de un exnovio incluida), y ahora que parecía que todo le iba sobre ruedas... ¡resulta que no es oro todo lo que reluce! porque a pesar de haber ganado 100.000 euros en el reality de Telecinco (más otro tanto por el caché semanal), de haberse embolsado buenas cantidades por los bolos, por la publicidad de Instagram, etc... ¡no tiene un duro!

Miriam así lo ha confesado en su último vídeo de MTMad, que las está pasando canutas: "No sé si la gente se acerca a mí por interés, pero si se acercan por eso, que sepan que no van a conseguir nada, porque estoy más pelada que un gato despellejado", ha comentado. Vamos, que ni un duro le queda en la cuenta. "Lo único que tengo para dar es amor y consejos que yo misma no sigo. Todo lo que quieras de mí que yo te pueda aportar como ser humano y amiga, te lo voy a dar, pero de otra cosa ya no hay...", ha añadido.

No hace mucho, en otro de sus vídeos, Miriam confesó que le había comprado a su madre una casa en Perú, con la que siempre había soñado, y que teniendo que mantenerse ella en Madrid le estaba resultando caro, así que es evidente por dónde se han ido sus ahorros, aunque no será por trabajo. Incluso, ha confesado que volvería a entrar en GH: "Para mí, además de ser una de las experiencias más importantes de mi vida, ha sido un aprendizaje de cómo superarte a ti mismo y ser mejor día a día", afirmaba, así que quizá para la próxima edición de GH DÚO la volvemos a ver ¿con Carlos Lozano?

Precisamente de Carlos también ha hablado en el vídeo al ir contestando varias preguntas de sus seguidores, y ha confesado que con él está bien por el ahora: "La verdad es que, por el momento, todo está bien y no hay malos entendidos. Yo no soy rencorosa. No olvido, pero intento pasar página", y añadía todo lo que cree que le debe... y no es precisamente el haberse estrenado en televisión por la puerta grande: "Le debo el haber conocido este país maravilloso, y, si no fuera por él, no habría podido conocer a tanta gente maravillosa. También el haber tenido a Glamouroso (su perro) y de haber tenido una relación tan bonita cuando la tuvimos", comentaba.