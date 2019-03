Alejandro Albalá vivió, este martes, el peor día en lo que va de su concurso. Entró en 'GH DÚO' junto a Sofía y en pocos días se posicionó como uno de los grandes favoritos de la edición, pero, en apenas una noche, todo ha cambiado. Su comportamiento machista y una gran bronca con el que era su amigo, Antonio Tejado, le han costado ponerse a la audiencia en contra. Pero, ¿qué le ha pasado con su amigo? Problemas 'de casa'... A Alejandro le tocaba fregar, no quería seguir porque creía que una parte le correspondía a Tejado y al final Tejado no aguantó más y explotó: “Tú lo que eres es un calzonazos de mierda”.

Antonio sintió que su amigo le estaba intentando tirar por tierra, justo cuando está nominado y sabe que está más irascible. Tras ver las imágenes, Antonio se reafirmó en su actitud: “Yo estaba ayer muy cabreado, he visto cosas que no me gustan. Si no estás haciendo las cosas bien, un amigo te lo dice. Te lo dice flojito pero si no te enteras te lo dice fuerte”, y aseguró que todo viene por la obsesión que tiene por Sofía: “Está así porque tiene un rollo con Sofía que no es sano, y no es ni sano ni bueno, ni para ella ni para él”. Sofía, aludida comentó que no ve justo que la culpa recaiga sobre ella, pero Tejado, esta vez, se puso de su lado: “A él se le ha ido la pelota, pero tú no tienes la culpa de nada”.

Pero no fue el único palo de la noche...



El joven se enfrentó a unas imágenes de sí mismo sacando su lado más machista a la luz, y se llevó una gran reprimenda del presentador tras ver cómo Alejandro intentaba censurar la ropa elegida por Sofía para meterse en el jacuzzi. Albalá, al ver que el pantalón que llevaba su ex novia se transparentaba, dejando al descubierto su ropa interior, y que Antonio y Kiko estaban cerca, criticó su indumentaria.

“Te gusta mucho que te miren. No me gusta que te vean el culo. La ropa se te transparenta”, le dijo en un ataque de celos. “Es que parece que lo haces aposta”. Aunque Albalá aseguró sentirse avergonzado e intentó quitarle hierro al asunto diciendo que ese día se levantó mal... "No, no pienso así, Ayer llevaba un día de perros. Se me fue totalmente. No estoy para nada contento de lo que he visto y me duele mucho. Tuve un día muy malo y me arrepiento muchísimo. Me arrepiento, no soy así".