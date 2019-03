¡Ay, lo que nos gusta una parejita incipiente a nosotros! Todo son risas, bromas, buenos momentos, viajar, foll... bueno, cada uno en su intimidad ya tal, como decía Mariano Rajoy, pero es que estamos 'in looove' con la pareja formada por Makoke y Tony Spina. Ellos dicen que no tienen nada, y aunque jugar al despiste se les da genial, este fin de semana pasado les hemos podido ver bien juntitos marcharse juntos a Bilbao por un viaje profesional. "¿Y qué hacían allí juntos?", os preguntaréis, pues nosotros lo sabemos... y nosotros os lo contamos de mil amores, claro. ¡Sigue leyendo!

Resulta que la ex de Kiko Matamoros y el ex de Oriana Marzoli viajaron juntos al País Vasco por motivos profesionales, que no eran otros que inaugurar un local en Getxo llamado 'Influencer'. Sin embargo, aunque eso era una noche, no solo fueron por trabajo: allí estuvieron todo el fin de semana, donde compartieron confidencias y muchas risas. Estuvieron viendo la ciudad, e incluso Tony compartió en sus Instagram Stories que había visitado la ermita donde se había grabado 'Juego de Tronos', mientras que Makoke pudo disfrutar de las playas norteñas de lo más relajada.

Y tampoco estuvieron solos, porque hasta allí también se desplazó Aurah Ruiz, con la que pudieron compartir el fin de semana y una suculenta cena en un buen restaurante. Ya el domingo, Makoke y Tony cogieron un avión de vuelta para que ella pudiera cumplir con su compromiso con 'Viva la vida', donde colabora los fines de semana.

Desde luego, un viaje que a Makoke le ha servido para airearse y coger fuerzas después de que la semana anterior viviera un crudo encuentro en el 'Deluxe' con Kiko Matamoros, donde se dijeron absolutamente de todo... ¡Qué final más feo para 20 años de relación!

