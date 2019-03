Organizar un viaje no siempre sirve para que todo salga a la perfección y según lo planeado. De hecho, siempre hay algo que se escapa, se olvida o, simplemente, si puede salir mal, saldrá mal. De eso ahora sabe mucho Ladrador. El ex tronista, que se ha marchado con Oriana Marzoli, Steisy, Barranco y Violeta Mangriñán a Tailandia con los chicos de MTMad en un 'Crazy Trip' que más que para recordar... está siendo para olvidar: Oriana va a volver sin novio a España, Violeta les está amargando el viaje a todos con sus quejas ¡y Labrador ha acabado en un hospital! ¿Está el viaje maldito...?

Pues mira, no lo sabemos, pero el pobre Labra lo ha pasado fatal mientras ha estado ingresado con algunos miembros del equipo en Bangkok, y es que se le habían hinchado los pies prácticamente hasta la rodilla y no sabía por qué: "Nunca me pasa nada, soy un tío fuerte, pero me vengo a Tailandia y debe de ser que de andar para arriba y para abajo, se me han hinchado los tobillos que parece que me han picado dos arañas. Es que llevo los tobillos como globos... como si fuera una trombosis o algo así", confesaba.

La imagen no era muy halagüeña, pero tenía claro que no se iba a amargar un viaje así por eso, si tampoco le dolía excesivamente: "Me han inmovilizado los pies y parezco un p*to robot a pilas. No sé lo que me va a durar esto puesto, pero conociéndome, poco", y en efecto: en cuanto recibió el alta, las vendas fueron fuera: "Lo primero que he hecho al llegar a casa ha sido quitarme las vendas porque no me dejaban seguir pasándomelo bien, y yo he venido aquí a darlo todo. Y si me ponen unos 'hierrajos' que me impiden hacer lo que yo quiero, me los quito. Estoy así de mal de la cabeza... o llámalo X", se excusaba.

Ya cuando se ha reencontrado con sus compañeros, les ha contado lo que había pasado... y lo peor es que nadie sabía nada en el hospital: "Ni ellos sabían lo que tenía. Me han mandado unos medicamentos, y esperemos que me hagan algo y me curen esto, porque me está amargando el viaje". ¡Esperemos que sí!