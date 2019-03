Últimamente se ha convertido en tendencia que los famosos, naciones e internacionales, utilicen las redes sociales para tener un contacto más cercano con sus seguidores. Gracias a la aplicación, lo usuarios pueden enviar preguntas a las 'celebrities' y descubrir así su lado más íntimo. Una de las últimas en unirse a esta moda ha sido Adriana Abenia. La presentadora ha sacado un ratito en su ajetreada agenda de mamá para contestar a las inquietudes de sus 'fans', y no ha tenido tapujos. Ha hablado sobre su vida sexual, sus truquitos de belleza, el día a día con la pequeña Luna en casa... ¡Todo!

Desde que se ha convertido en mamá primeriza, es habitual ver a Adriana compartir curiosidades y momentos con la pequeña en sus redes sociales. Ahora se ha atrevido a contar, incluso, como fue el parto. Aunque ha confesado que todo iba "de maravilla" con la pequeña, asegura que desde que la abuela la acostumbró al chupete, ahora no hay quien se lo quite y les está costando una barbaridad: "Cada vez que se le cae, llora. Es terrible", confiesa.

Ha aconsejado al resto de mamás que la siguen en la red, que no acostumbren a sus bebés al chupete, que "los carga el diablo", bromea. Además, ha contado cómo está empezando a introducir alimentos en la dieta de la pequeña, y hasta dónde duerme.

Eso sí, hay cosas que ni se plantea. Ha confesado que no va a poner pendientes a Luna, ya que quiere que sea ella misma, cuando crezca, quien decida si perforar o no su cuerpo. ¿Habrá bautizo? de momento, "no llevo idea". Pero si hay algo que tiene claro es lo de tener más hijos, algo ni se plantea: "Ni de coña", ha respondido rotundamente.

Ahora está totalmente centrada en Luna y en su preciosa familia de 3, donde, confiesa, Sergio es el más serio. También se ha atrevido a hablar sobre sus truquitos de belleza, uno de ellos, ir mucho al gym: "Voy para mantenerme activa, descargar adrenalina, ponerme toda buena y desconectar de Luna y de la vida entera". ¿Su rutina de belleza para estar tan estupenda? Fácil... comer sano, no fumar, y SONREÍR.

Asegura que siempre ha tenido mucha seguridad en sí misma y que no ha pasado por quirófano, de momento: "No me he retocado nada, pero respeto que la gente lo haga para sentirse a gusto. En el futuro quién sabe", confiesa la presentadora.

Y si algo ha subido la temperatura en la red ha sido su confesión sobre su vida sexual, y es que no ha tenido reparos en responder a los que le han preguntado cuándo perdió la virginidad: "Con 16", ha respondido, "solo he estado con una persona". Unas declaraciones que han dejado boquiabiertos a sus seguidores.