Si hace unos meses, durante la edición de 'GH VIP' en la que participó, a Chabelita le dicen que iba a encontrar un novio lejos de Omar Montes, quizá se habría reído a carcajadas, pero como la verdad a veces supera a la ficción (y también a los presagios), eso se ha cumplido e Isa, que renegaba de Asraf Beno, ¡ahora está la mar de feliz con él! Sin embargo, el susto que se llevó este fin de semana el Míster ha sido de campeonato al protagonizar una reyerta a la salida de una discoteca... aunque ahí estaba Chabe, ejerciendo de novia coraje y defendiéndole contra carros y carretas, y ahí sigue: "Por supuesto, tengo el mejor novio del mundo", ha contado a 'El programa de Ana Rosa'.

Mediaset

A pesar de que se ha rumoreado mucho sobre la mala relación del chico con su suegra, Isabel Pantoja, parece que no es del todo cierto: la colaboradora de 'Sálvame' Mila Ximénez llegó a decir que la cantante le puso como condición a su hija que no invitara a Asraf a la fiesta de cumpleaños del pequeño Albertito para ir ella... y aunque él no apareció, lo cierto es que es por razones diferentes, porque según ha dicho Isa ahora ¡suegra y yerno se llevan de maravilla!

Mediaset

"Mi madre está pendiente de nosotros en todo momento. Ella ya sabe cómo está, estuvo pendiente desde que le pasó eso... y está encantada de estar con él", añadía al citado programa. Lo que no han trascendido han sido, sin embargo, los motivos de la pelea: "Sí es verdad que yo lo vi, pero no estaba implicada. Tampoco lo estaba él, pero creo que es una cosa que tiene que contar él. Si lo quiere contar, que lo cuente", señalaba después de confirmar que "Asraf está bien, está mejor".

Sinceramente, no podemos esperar más a la foto de familia de Asraf con Chabelita y la matriarca del clan juntitos. ¡Va a ser la foto del año!