Aunque Aurah Ruiz saltó a la fama gracias a 'MyHyV' y su posterior relación con Jesé Rodríguez, llegó con más fuerza a la televisión gracias a 'GH VIP 6'. Su paso por el 'reality' de Telecinco nos dejó conocer, en profundidad, a esta mamá coraje. Sin embargo, su relación con Suso dentro de la casa de Guadalix colapsó su concurso y desde entonces parece que no se habla de otra cosa... Ambos han despotricado contra el otro en varias ocasiones en una guerra abierta que poco a poco parece cerrarse.

Ahora, Aurah quiere centrar la atención en otros aspectos de su vida y que sigamos conociendo a la verdadera Aurah tras el personaje televisivo. Y así está siendo. Hace unas semanas nos confesaba como era su día a día con el pequeño Nyan, que sufre una enfermedad que mantiene en vela a la joven. No era la primera vez que Aurah habla de la dura enfermedad que vive su hijo Nyan, pero ahora hemos podido ver la realidad que se esconde y el sufrimiento que conlleva, más allá de habérnoslo contado con palabras. Además, también ha aprovechado su canal de Mtmad para hablar de otros aspectos de su vida, como la belleza. Aurah ha decidido responder a muchas de las dudas de sus seguidores, como hablar de su operación de pecho o de su estado físico.

Su evidente cambio físico desde la casa de GH hasta ahora no ha pasado desapercibido por nadie, así que sus seguidores no dejan de preguntarle por qué está ahora tan delgada, ¿ejercicio, dieta, no comer? Ella misma ha querido contar lo sucedido: "Yo entré en unas condiciones duras, llevaba casi un mes sola, cuidando de mi hijo", es por eso que a penas tenía tiempo para comer y entró pesando "47 kilos", bastante poco teniendo en cuenta su 1,71 de altura.

Pero en la casa todo cambió: "En la casa había un descanso que yo fuera no tenía y al principio había mucha comida", por eso apareció lo que viene siendo efecto rebote, todo lo que había perdido fuera lo ganó en la casa: "Solo me comía mi comida, no la de los demás".

Salió de la casa pesando 62 kilos, un peso ideal para su condición, pero aún así se ha puesto en marcha para perderlos y volver a tener el cuerpo que tenía. ¡Y lo ha conseguido! ¿Cómo? no dejando de ir al gimnasio y vida sana...