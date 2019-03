¡Cómo está la casa! Todo buen seguidor de 'GH DÚO' sabe que los miércoles hay fiesta. La organización del programa lo hace para que los concursantes que están en la palestra puedan disfrutar al máximo de la que podría ser su última noche en la casa. En el último fiestorro hubo de todo. Carolina Sobe celebró su cumpleaños, eso sí sin dejar participar en a María Jesús Ruiz, a quien le negó incluso un trozo de tarta. Además, la ex Miss España tuvo que soportar cómo sus compañeros se mofaban de ella cuando cruzó el salón para ir al baño. Los hombres de la casa, perjudicados con el agua con misterio, empezaron a corear el nombre de la modelo mientras esta pasaba de sus caras. Un episodio vergonzoso que seguramente Jorge Javier les eche en cara esta noche en la gala. Pero por si fuera poco, Kiko Rivera y Antonio Tejado tenían más estopa que repartir entre sus compañeros.

El Dj y el colaborador de 'Sálvame' centraron su objetivo en otra concursante: Sofía Suescun. La ganadora de 'Supervivientes' estaba bailando disfrazada en el salón mientras que sus dos compañeros se entretenían criticándola con dureza su aspecto físico. El marido de Irene Rosales le decía a Tejado: "Tiene la mandíbula como la hiena del Rey León". Eso sí, se curaron en salud para que la de Pamplona no les escuchara.

Kiko CRITICA EL FÍSICO de Sofía



Sofía PIDE una canción de KEVIN ROLDÁN #GHDUO14M #SomosLaAudiencia14M @ghoficial



"Tiene la mandíbula como la hiena del rey león" pic.twitter.com/kfrkgWbvcS — Lady (@ladycatch) March 14, 2019

Estas burlas han provocado la ira en los usuarios de las redes sociales. Muchos de ellos, indignados por la actitud de los concursantes, han pedido que se les recrimine lo que han hecho, y que igual que pasó con Alejandro Albalá, Jorge Javier les ponga la cara colorada en la gala. Algunos han llegado a pedir hasta su expulsión. Veremos qué ocurre esta noche...

La bronca a Alejandro Albalá

Los celos de Alejandro Albalá con Sofía Suescun han llegado a un punto que roza lo intolerable. En las últimas horas, aparte de discutir con casi todos sus compañeros, el santanderino ha mostrado un comportamiento excesivamente posesivo con su ex, tratándola como si fuera un objeto de su posesión y viendo cosas donde no las había.

En el directo del ‘Límite 48 horas’, Jorge Javier Vázquez aprovechó para amonestar a Alejandro, destacando que es muy triste que este tipo de comportamientos se den en una persona de poco más de 20 años. “Lo preocupante es que esos comportamientos estén dentro de ti”, reflexionó.

Albalá, que no sabía dónde meterse, no paraba de pedir disculpas: "No, no pienso así, Ayer llevaba un día de perros. Se me fue totalmente. No estoy para nada contento de lo que he visto y me duele mucho. Tuve un día muy malo y me arrepiento muchísimo. Me arrepiento, no soy así", indicó.