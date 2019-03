Todavía le queda un año más para que su residencia siga estando en Oporto (Portugal), por el contrato de Iker Casillas en el Porto F.C., pero Sara Carbonero ha vuelto al trabajo, a su casa de Mediaset, a Deportes de Cuatro. Sus hijos, Martín (5 años) y Lucas (casi 3), ya son un poco más mayorcitos y eso le permite tener un poco más de independencia para retomar su carrera profesional, que dejó aparcada con el nacimiento del mayor y la marcha de su marido del Real Madrid. La periodista nos habló de cómo ha sido su vuelta a la tele en la presentación de la nueva colección de la marca de calzado alicantina Popa, de la que la ella es embajadora. También nos habló de sus hijos y de muchas cosas más. ¿Quieres saber qué nos contó la toledana?

¿Eres una loca de los zapatos?

No, igual me vuelven loca otras prendas. Pero me encantan.

¿Qué tal la vuelta a la tele?

Me apetecía mucho… Hay días que salgo de casa de Oporto a las siete y vuelvo a las ocho de la noche. En lugar de ir en coche voy en avión. Me compensa mucho porque estoy muy a gusto. Me han dado esta oportunidad y no la podía desaprovechar.

¿Cómo te coordinas?

Intento faltar lo menos posible en mi casa. Suelo venir dos días a la semana. Los niños (Martín y Lucas) no lo están notando porque yo se lo he explicado.

¿Qué te dicen tus hijos cuando te ven en la tele?

Al mayor (Martín) le gusta mucho, pero para él aparecer en la tele es normal y se cree que todos los padres trabajan en la tele. Yo le explico las entrevistas que hago porque soy una madre muy intensa.

Martín juega en la escuela del Oporto, ¿cómo le ves como futbolista?

No lo sé. Ha dejado de ir un tiempo por el mal tiempo porque no quiero que se ponga malo y tiene cinco años y no hay que forzar. A él le gusta sentirse en grupo, la responsabilidad y escuchar al entrenador. Pero el fútbol no es lo que más le gusta del mundo.

Hemos visto una foto en Instagram y se dice que estás más delgada.

Esa foto la subí porque me veía ideal, pero luego es verdad que se me ve delgada. Además, para la campaña de baño he hecho un poco de deporte, cosa que no hago en la vida.

Así que has empezado a hacer deporte ahora...

Yo hago deporte dos veces al año, cuando tengo que hacer las campañas. De hecho, ahora ya voy a parar. Durante el año solo hago Yoga.

El 8 de Marzo se celebró el Día de la Mujer, ¿eres feminista?

Sí lo soy porque quiero la igualdad entre hombres y mujeres. La gente se cree que ser feminista es lo contrario que machista.

¿Iker es machista? Porque el mundo del fútbol es un poco machista.

Para nada, al contrario.

¿Notas que España está más crispada cuando vienes?

España está muy dividida. Lo noto en mis amigos. En las cenas hay determinados temas que no se tocan y hay tensión.

Por cierto, ¿embarazada no estás?

Ya echaba de menos esa pregunta. No lo estoy, pero sabes que no me he cortado la coleta.