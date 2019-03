Los Sagitario tienen fama de aventureros pero también son uno de los signos más sensuales, impulsivos y pasionales del zodiaco. Con esta descripción, ¿alguien tiene alguna duda de cuál es el horóscopo de Antonio Tejado? El noveno expulsado de 'GH DÚO', que nació el 20 de diciembre de 1986, ha coqueteado, o lo ha intentado, con la mayoría de las concursantes de esta edición. Candela Acevedo, María Jesús Ruiz, Ylenia... son algunas de sus compañeras que le han conocido de cerca. Y según cuentan también lo intentó con Sofía Suescun y Raquel, por no hablar de otros nombres que suenan por ahí como Ambrosia y Setefilla, de los que estamos deseando de que Antonio se pronuncie ahora que ha sido expulsado de 'GH DÚO'.

Imágenes cedidas por la productora

Como buen Sagitario, Antonio vive las relaciones con intensidad y no pierde ninguna oportunidad de conquista. Pero... ¿qué le depara el futuro en el terreno amoroso? De momento dicen que ha pasado su primera noche fuera de la casa de Guadalix de la Sierra con Ylenia Padilla. Pero según los astros, el sevillano no piensa en una relación formal, vamos, que al principio de la relación se emociona mucho pero luego esta pasión de desinfla. Según su horóscopo, el sevillano no tiene ninguna intención de comprometerse pero el amor de su vida podría llegar este año. No sabemos qué pensará Ylenia de estas predicciones. Ella es cáncer, nació un 6 de julio, y su signo le augura una pareja estable para esta primavera.

Telecinco

Si eres Sagitario como Antonio, pero tu estado sentimental es 'con pareja', tu horóscopo dice que antes de que se consolide la relación tendréis que resolver algún que otro asunto pendiente. Ultimamente estás algo aislado y eso harán mella entre vosotros, ya que tu actitud desconcierta a tu pareja.