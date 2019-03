Cuando lo dejas con tu churri tienes dos opciones: quedarte en casa poniendo en bucle todas las pelis ‘drama’ del catálogo de Netflix o irte de farra con tus amiguis y olvidarte de todo. Khloé Kardashian, que el pasado mes de febrero lo dejó definitivamente con el padre de su hija True, el jugador de baloncesto Tristan Thompson, eligió lo segundo. Se puso ‘mona’ (o lo intentó enfundándose en este mono de red transparente de LaQuan Smith, que combinó con riñonera rosa de Dior y sandalias transparentes de Gianvito Rossi) y voló hasta Las Vegas, 'La Ciudad del Pecado', para celebrar el 36 cumpleaños de sus mejores ‘amiguis’, las gemelas Malika Haqq y Khadijah Haqq McCray. Te sonarán de verlas en el reality 'Keeping up with the Kardashians', fijo.



Las gemelas Malika y Khadijah Haqq, muy amigas de Khloé, celebraron en Las Vegas su 36 cumpleaños. Gtres

Sí, amigas. Entendemos que Khloé se decantase por la opción B teniendo en cuenta que su vida tiene más chicha que la de la prota de 'Sühan: Venganza y amor'. Después de perdonarle una primera infidelidad al jugador de los Cleveland Cavaliers días después de dar a luz, el tío va y vuelve a ponerle los ‘cuernacos’. ¿Lo más heavy? Que la chica con la que se lió era la exmejor amiga de su hermana Kylie, Jordyn Woods, en una fiesta privada. ¡Muuuy fuerte! En fin, Khloe, mejor sin él, y seguro que si tú quieres cualquiera puede caer en tus redes.

Tristan, el infiel

Agencias

No es la primera vez que Tristan le es infiel a Khloé. Días después de que diese a luz, en octubre del 2017, se hizo público un vídeo en el que el jugador de baloncesto, dentro de un hotel, se encontraba con varias a mujeres a las que besaba por distintas partes del cuerpo. Hace un mes se repitió la historia con Jordyn Woods, la ex ‘best friend’ de su hermana Kylie. Mientras Khloé supera la separación saliendo de fiesta, el jugador de basket no es que la eche de menos: ahí está de nuevo bien acompañado...