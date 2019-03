El pasado lunes saltaba la noticia de que Asraf Beno, concursante de ‘GH VIP 6’ y actual pareja sentimental de Chabelita, se había visto envuelto en una pelea por la que tuvo que ser atendido de urgencias al acabar con una gran brecha en la frente. Todo sucedió cuando, la noche del sábado al domingo, a eso de las 5:30 de la madrugada, el modelo y la hija de Isabel Pantoja se encontraban bailando en una discoteca de Madrid y tuvieron lugar "una serie de circunstancias", aún sin aclarar, que hicieron que Asraf se viera envuelto en una pelea de la que resultó herido.

Según testigos que vieron lo que sucedió, como Miguel Vilas, ex concursante de 'Gran Hermano' y trabajador de la discoteca, tras un malentendido con otro grupo que se encontraba en el local, el Míster acabó con una copa estampada en la frente, lo que le provoca una brecha desde el inicio de la nariz a la frente por la que le tuvieron que dar diez puntos. Tras llamar a una ambulancia, la hija de Isabel Pantoja le acompañó rápidamente al exterior del local para ir acudir al hospital. Después de que salieran de urgencias, se dirigieron a una comisaría para presentar una denuncia.

Después de estar varios días desaparecido, el modelo ha sido visto de camino a casa tras una visita al médico. Portando una gorra que impedía que se pudiera ver la herida, el joven no dejaba de mirar al suelo y tapar con las manos su rostro, asegurando que no tiene ninguna intención de acudir a un plató de televisión para hablar sobre lo sucedido y que, en estos momentos, su principal prioridad es que la herida se cure y no deje ningún tipo de cicatriz. “Estoy mejor. Vengo del médico… Estoy yo ahora para programas de televisión”. Además, se lamentó de que la cicatriz le pudiera llegar a afectar en su carrera como modelo. “Para mi profesión es un problema ya”, confesó. De lo que no quiso hablar, tal y como se ha especulado, es de si fue él el culpable de que comenzara el altercado.

Quien sí que se ha mostrado más charlatán a la hora de arrojar más luz sobre lo sucedido ha sido el hermano de Asraf, Anuar Beno. Aunque ha dejado los detalles a su hermano para que los cuente cuando quiera y se vea preparado, ha explicado que todo ocurrió al querer defender a un amigo al que se le estaba enfrentando otro chico en el local. "Ya os digo que no tiene nada que ver con los celos, ni que lo haya empezado él. Isa no tenía nada que ver en ese momento, estaba en una esquina", apuntó. A su vez, habló sobre el estado en el que se encontraba su hermano: "Está mucho mejor, le quedan siete días de descanso, ahora toca cuidarle".