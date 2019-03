Tenerife volvió a ser el escenario de los premios Cadena Dial. El más reclamado y último en llegar al recinto ferial de la gala fue el cantante David Bisbal. Acudió a la gala muy elegante donde interpretó con Sebastián Yatra el tema ‘A partir de hoy’. El almeriense, que venía procedente de Los Ángeles, donde ha terminado su gira americana, se quedará en España un tiempo. Hablamos con David, que volverá a ser papá en un mes con su actual mujer, la modelo Rosanna Zanetti.



¿Está programado que el bebé nazca en España?

Por supuesto que voy a estar aquí cuando el niño nazca.

Hablas de Elena Tablada. ¿Cómo va la demanda por la privacidad de Ella?



Los asuntos de los menores no deben estar en los debates. Quiero decir una cosa importante: cuando la madre de mi hija va a televisión a hablar, no lo debería de hacer. Yo he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca. Yo no he dicho jamás que ni la madre ni la familia de mi hija pueda poner fotos de mi hija. Lo único que quiero es que protejan la intimidad de una menor.

Que no hablen de Ella…



¡No quiero que hablen de mi hija! Que no la asocien a marcas.

Rosanna Zanetti, a puntito

La pareja, que este mes celebra su tercer aniversario, se prepara para la llegada de su primer bebé en común. Rosanna sale de cuentas a mediados de abril.