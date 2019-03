Tiene 47 años. Hace 15 enamoró a la audiencia con su espíritu soñador, su flower power y su 'buenrollismo'. Imposible olvidar el momentazo de Nuria Yáñez Fresita llorando con la vaca Antonia y su "¡Aídaaa, que me da miedo!". Al final, el público la premió y se llevó el maletín con los 300.000 euros. Con el mismo espíritu happy y muy enamorada de su novio Tony, la de Salou prepara su vuelta a la tele y lo hace a lo grande, a otro reality en el que estamos seguro también nos regalará grandes momentos: 'Supervivientes' (Telecinco). Antes de lograr su deseo de convertirse en 'robinsona', la ex 'GH' y su chico derrocharon amor, besos y abrazos en las calles de Barcelona.

Fresita, siempre sonriente y divertida, dio un paseo con Tony, que es colaborador de su programa de radio 'Cuéntaselo a Fresita', en Radio Polinyà i Vallès.

Nuria Fresita y Tony salen juntos desde hace dos años. ¿Cómo llevarán la separación? ¿Irá él visitarla a Honduras? Nos encantaría revivir un momento Rosa Benito-Amador Mohedano o María Jesús Ruiz-Julio Ruz. Aunque viendo cómo han acabado estas parejas, a lo mejor se lo piensa dos veces antes de coger el vuelo.

Un sueño de 8 años

En una entrevista a La Vanguardia, la ex 'GH' reconocía que ir a 'Supervivientes' es como un sueño: "Hace 8 años que lo intento… Además, no tengo el caché muy alto. No tengo detrás ningún ex marido futbolista que me suba los emolumentos".

Fresita reconoció que es un reality duro: "Los mosquitos me van a comer, me van a poner fina", pero tiene mucho que dar: "Puedo divertir a la gente, soy una chica fuerte-débil y lucharé conmigo misma". ¡Esa es la actitud!