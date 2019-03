La relación de María Lapiedra y Gustavo González parece que sólo le está trayendo quebraderos de cabeza al paparazzi. Cada vez está más solo en 'Sálvame' y las traiciones a sus compañeros cobran cada día más fuerza. La última, es la supuesta traición de María Lapiedra y Gustavo González a Gema López. Esta semana, la exactriz de cine para adultos contó en una conocida publicación que el paparazzi le habló de la separación de su amiga Gema López y también de un supuesto 'lío' de la colaboradora con un compañero de trabajo, aunque según ella, Gustavo, debido a su gran amistad con la periodista decidió no filtrar la información a los medios. Sin embargo, este tema ha salido a colación este viernes en 'Sálvame' y Mila Ximénez no está de acuerdo con la supuesta fidelidad que ha mostrado siempre el paparrazi con Gema. Es más, Mila Ximénez acusa a Gustavo González y María Lapiedra de traicionar a Gema López.

Una acusación que ha dolido mucho a Gustavo, quien no ha querido ni pronunciar el nombre de su compañera, pues dice que ella jamás ha hablado de su vida privada y no va a ser él quien lo haga. Eso sí, el paparazzi asumía su parte de responsabilidad por contar cosas “en la intimidad” a María Lapiedra, pero dejaba claro que en ningún caso lo comentó para que se divulgara. Pero cuando Gustavo decía que él jamás ha filtrado ninguna información de sus compañeros y que nunca ha traicionado a nadie.

Unas palabras que han hecho saltar a Mila Ximenez. “Lo vendisteis como una noticia real, no como un rumor. Lo vendisteis tan bien que incluso me lo creí, disteis datos, nombres sitios incluso provocasteis un seguimiento”, argumentó la colaboradora de 'Sálvame'.Gustavo González calificaba las palabras de Mila como una “sucia mentira” y se negaba a defenderse de “injurias”. Sin embargo, esto no ha hecho sino aumentar el enfado de Mila Ximénez: “Él sabe que va a abastecer a María de lo que necesite para ganar dinero, diga lo que diga”.



El enfado de Mila Ximénez se debe porque para no hacer daño a su amiga, la medio traicionó, pues llegaron a ella los rumores del seguimiento a Gema y en vez de ser ella quien se lo contase a su amiga, prefirió que Gema López se enterase de esta situación por unas amigas en común. Arrepentida de su decisión y con el enfado de su compañera. Mila terminó hablándolo con Gemma y todo acabó en un abrazo, se entendieron, pero Mila cree que esto le va a afectar en su relación tanto con Gema como con el resto de compañeras.