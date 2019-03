View this post on Instagram

Como muchos sabéis, @makoke_ es paciente de nuestra clínica desde hace muchos años. Entre sus tratamientos favoritos se encuentran los hilos estimuladores de colágeno.⁣ .⁣ A medida que envejecemos, los efectos de la gravedad se vuelven más notorios en nuestras caras, especialmente a medida que nuestra estructura de soporte facial se debilita y perdemos grasa en el rostro. La aplicación de estos hilos, es una de las formas de levantar la piel suelta y darle grosor gracias a la formación de colágeno y la mejora de elastina.⁣ .⁣ 📌Tratamiento indoloro⁣ 📌Sin efectos secundarios⁣ 📌En tan sólo unos minutos.⁣ .⁣ 🔝AHORA EN PROMOCIÓN FLASH HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 20 DE MARZO POR 180€🔝⁣ .⁣ ¡No lo dejes escapar!⁣ .⁣ ☎️91 726 43 52