El pasado jueves, Antonio Tejado se convirtió en el último expulsado de 'GH DÚO' con más del 60% de los votos en contra. Tranquilo y con una sonrisa en la cara, ya que se lo esperaba, el expulsado se mostró muy orgulloso de todo lo que había logrado: “Un sueño cumplido, nunca imaginé que iba a aguantar dos meses y pico en un concurso”. Es por eso, quizá, que desde que ha salido de la casa no ha parado. Literalmente. Al parecer, Tejado está viviendo un 'desfase' continuo al más puro estilo Carlos Lozano: ¡Fiesta durante días!

El mismo jueves, tras la gala, se marchó a una discoteca junto a Ylenia. Pero eso no es todo... Al día siguiente, de nuevo, vuelta a la calle. Según cuentan en 'Socialité', el ex concursante salió a cenar sin ningún límite de hora, y tal ha sido su desconexión que ni su madre ha podido hablar, todavía, con él. "No quería saber nada de lo que ha pasado fuera, está con sus amigos, con su hermano...", contaba su madre.

Telecinco.es

Mientras tanto, en la casa echan de menos a su compañero y cada vez que hay algo de fiesta le dedican un par de bailecitos sensuales, como hacía el propio Antonio a la salida de su amiga Ylenia.

La que no lo está pasando tan bien es Candela Acevedo, ella misma aseguraba estar pasando un mal momento y rompía a llorar en mitad de la estación sin motivo aparente ante las cámaras de Telecinco... Parece que, aunque prefería que Antonio saliera, no ha sido demasiado buena idea y le ha afectado más de lo que pensaba.

Habrá que esperar a la próxima gala de 'GH DÚO' para ver el reencuentro entre la ex pareja y que aclaren cómo están viviendo sus días fuera de la casa.