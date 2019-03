Nagore Robles y su alegato feminista con guiño a Sandra Barneda

View this post on Instagram

CADA DÍA ADMIRO MÁS A LAS MUJERES. Estoy rodeada de mujeres fuertes, inteligentes, bondadosas, generosas, luchadoras, ingeniosas, resilientes... Cojo aire y pienso en ellas: Practicas, responsables, independientes, productivas, trabajadoras, optimistas, emprendedoras... tantos adjetivos increíbles e infinitos. Me siento tan afortunada de ser mujer. Somos capaces de crear una vida en nuestro interior, si eso no es un súper poder qué lo es entonces. Las admiro tanto que las amo. Queridas, el mundo por fin es nuestro. 👩🏼‍⚕️🕵🏽‍♀️👷🏽‍♀️👮🏼‍♀️🧕🏽👩🏽‍🌾👩🏾‍🍳👩🏻‍🎓👩🏼‍🎤👩🏽‍🏫👩🏿‍🏭👩🏽‍💻👩🏻‍💼👩🏼‍🔧👩🏻‍🔬👩🏼‍🎨👩🏾‍🚒👩🏼‍✈️👩🏿‍🚀👩🏻‍⚖️👰🏾👸🏽🦸🏽‍♀️🦹🏼‍♀️🤶🏻🧙‍♀️🧝🏿‍♀️🧛‍♀️🤰🏼🤰🏼🤰🏼🤰🏼 #wonderwoman #women #loveislove #nagorerobles #dragongirl #womanpower