Ya hace un par de semanas desde que Ylenia tuviera que abandonar 'GH DÚO'. Fue una de las protagonistas indiscutibles de la edición, un auténtico terremoto: Sincera, sin tapujos, sin miedos... Tanto que aprovechó su último día en la casa de Guadalix para desatar pasiones con Antonio Tejado, y es que la sequía 'máxima' de dos meses sin sexo tenían a Ylenia que se subía por las paredes, así lo confesó ella misma. Pero ahora que ambos están fuera, ¿han terminado lo que empezaron? Ylenia se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para hablar sobre sus días fuera del 'reality' y asegura que no ha habido 'tiki tiki' máximo, pero que cada vez que sale intenta hacer algún 'miau miau'... Pero, ¿lo ha hecho con Antonio?

¡La respuesta es no! Ylenia asegura que pese al 'calentón', no han hecho nada fuera de la casa. "Soy muy enamoradiza", asegura Ylenia, "pero me he vuelto muy desconfiada con los hombres". Unas palabras que apoya Belén Esteban, que confiesa que "la regaño mucho", porque "se hace caso de gente que no se tiene que hacer caso, y es muy entregada, muy generosa". "Le digo que salga, que se divierta, pero que tenga cuidado", asegura su amiga. La princesa del pueblo ha contado que para ella, Ylenia es una de sus mejores amigas.

Ha hablado, además, de su relación con sus padres, que según su versión han sufrido por una adolescencia de lo más rebelde. Una época tras la cual llegó la fama, los bolos... y en la que cayó en un momento complicado: "Empecé fumando porros y después probé otras sustancias más perjudiciales". "Fue un periodo muy corto", asegura, "no tuve adicción", simplemente en un momento dado "se me fue de las manos". Pero confiesa que ella misma fue la que le puso fin a ese tipo de vida y cambiar radicalmente.

Pero su relación con sus padres ha mejorado mucho, tanto que su padre, Juan Antonio, no ha dudado en entrar en directo al programa de Telecinco vía telefónica: "Quiero decirte que eres una niña maravillosa y estoy encantado por lo que la gente te quiere", le ha dicho ante la emoción de su hija.

Pero el tema de la noche, sin duda, era Tejado. Lo que más le gusta de Antonio es que esconde un corazón tras esa coraza de tipo duro, así lo ha confesado ella misma al hablar de su compañero, con quien ha estado en una habitación de hotel pero "no solos".