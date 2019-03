La última semana en 'GH DÚO' no ha dejado muy buen sabor de boca a Alejandro Albalá. Su ex y mujer de la que está enamorado hasta las trancas se enfrentó a él arremetiendo duramente en su contra: “Cuando estaba con él sí que hemos vivido episodios de celos muy fuertes y eso fue uno de los motivos de la ruptura […] No me he dado cuenta de la gravedad hasta que lo he visto. Lo que me preocupa también es como a esos momentos les daba normalidad, los veía como algo natural. Veía algo bonito que estuviera celoso porque pensaba que esa era la manera de saber que siente algo por mí. El que pida perdón y llore me hace pensar que no sé si verdaderamente lo siente o lo hace porque ve que está quedando mal como persona”, declaraba Sofía Suescun.

Unas palabras que afectaron muchísimo a Alejandro, que no dudó en confesar, al día siguiente a través de su blog, que "ayer en la gala pasaron cosas que no me esperaba y NO todo vale en un concurso. No me esperaba que me intentaran atacar con temas tan delicados y la verdad que me dolió bastante, yo soy de los que pienso que para defenderse no hay que atacar a la otra persona sino defenderse uno mismo y más si SUPUESTAMENTE me quieren como dicen".

Telecinco.es

"Yo me equivoqué, es cierto, 1 vez en 25 años, me arrepiento y pedí perdón e hice todo lo posible, no puedo hcer más, lo único demostrar que no ocurra más y que la gente vea como realmente soy", escribía el concursante.

Sin embargo, y aunque Sofía ha asegurado por activa y por pasiva que el concurso de Alejandro no sería nada sin ella, las tornas parecen haber cambiado. Durante la fiesta posterior a lo sucedido, la joven pasó horas sentada en sofá, aburrida y mirando a la nada mientras su ex bailaba y charlaba con sus compañeros. Hasta que... ¡intentó algo con Alejandro!

Sí, como lo leéis. Intentó hacer 'tiki tiki miau miau', así lo contaban anoche en 'Sábado Deluxe' ante la sorpresa de Maite Galdeano.

Telecinco.es

"No me hizo caso, pero algo sentirá la chavala… que no me hace ni pizca de gracia y menos después de lo que ha pasado", confesaba la madre de la concursante. Belén Esteban aclaraba que sí, que el intento era evidente, mientras Anabel Pantoja aseguraba no entenderlo: "No entiendo a tu hija esa misma noche en la fiesta la vi… es que le tienen que poner el vídeo a Sofía… ella mete la pata…".



Menos mal que se quedó solo en un intento fallido...