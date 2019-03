Anoche Almudena, más conocida como Chiqui, ex concursante de 'Gran Hermano', se sentaba en 'Sábado Deluxe' para contar un momento complicado que atraviesa. Económicamente, ella y su chico, Borja, no están demasiado bien para mantener a sus dos hijas, aunque confiesa "me aprieto el cinturón".

Hace un tiempo, cuando aún mantenía amistad con Maestro Joao, el vidente les prestó dinero para pasar esos apuros, sin embargo, ya no quieren nada de él: "Ahora el Maestro Joao se cree la reina del Mambo, está muy reinona, el dinero que me dejó se lo he devuelto. Para mí Joao no existe. La historia con Pol no se la cree ni yo ni nadie. Es un billete a Supervivientes. Pero que me da igual su vida", atacaba la ex gran hermana.

Telecinco.es

Sus apurillos económicos la traen de cabeza, Chiqui asegura que "estoy pasando un momento regulín", ya que el negocio que querían montar, se ha venido abajo: "A finales de marzo tengo que regresar al trabajo que tenía, pero ni contestan a burofax, me deben dinero… Andamos en cosas judiciales", contaba.

Pero por lo demás, Chiqui mantiene la sonrisa, sobre todo cuando comprueba que físicamente sigue con su sex appeal vivito y coleando. Rafa Mora aseguraba que "Diego me ha comentado que a Gustavo siempre le ha puesto Chiqui". ¡Toma bombazo! Y Chiqui, ni corta ni perezosa, sabe que no tiene nada que envidiar a María Lapiedra, así que le ha mandado un recadito: "Pues que no se ponga tonta María Lapiedra". ¡Uuuhh! ¿Serían la nueva pareja de moda si Chiqui no estuviera con Borja?

Telecinco.es

No deja de trabajar en su cuerpo, porque confiesa que ha ganado algunos kilitos: "Yo tenía un tipín… quiero quedarme como una muñequita", confesaba a la presentadora María Patiño, "quiero quedarme como tú".