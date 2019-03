Si de algo se arrepintió Carolina Sobe tras su 'curva de la vida', fue de hablar de Nagore Robles. La concursante de 'GH DÚO' contó el drama de su vida a lo largo de los años, haciendo parón en el gran error que cometió en su vida. Su paso por ‘GH 11’ le permitió conocer a “gente maravillosa”, pero "por un mal rollo que hubo por haber escuchado a gente a la que no debería de haber escuchado perdí a una de las mejores amigas que yo he tenido en mi vida”, apuntó, refiriéndose a Nagore Robles. “Es una persona con la que yo tenía mucha complicidad. Ella me conocía muy bien. Si yo necesitaba llamarla a las 5 de la mañana, lo podía hacer”.

Poco después se arrepintió de haberla mencionado: "Estoy haciendo mucho daño a mucha gente... y tampoco tenía que haber mencionado a Nagore... es que le hice mucho daño con lo que conté. Esto me pasa por cotilla", se lamentaba. Y es que la enemistad entre ambas dura años, pero la cosa podría cambiar...

Quizá esos sentimientos aflorados remuevan a Nagore y consigan una reconciliación, pero por si acaso no sucede así, las hermanas de Carolina Sobe se han pronunciado al respecto.

Telecinco.es

"Nagore, cari, desde aquí, cuando salga Carolina a ver si volvéis a ser amigas", ha dicho su hermana en 'Viva la vida', "se que os llevabais muy bien y eres un tía que vale muchísimo amor, igual que ella". "Eran muy buenas amigas y estaban super unidas, lo que tienen que hacer es escucharse una a la otra", ha aconsejado.

Tan sólo hubo un acercamiento cuando ambas coincidieron en el plató de 'Supervivientes 2018', pero no fue suficiente para volver a ser amigas. ¿Será esta la definitiva? Deseosos estamos de saber qué pasará cuando Nagore reaccione públicamente ante estas declaraciones...