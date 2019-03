"Se asocia que la gente gorda no podemos parar de comer. A mí, me cuesta comer. Es curioso porque puedo pasar días sin comer, luego me pones sushi y no paro". Estas han sido las primeras palabras de Itziar Castro en su visita a 'Chester', el programa de Risto Mejide, que cerraba su octava temporada con el tema 'Food'. La actriz explicó que tiene "una vida muy irregular. Se trata de desorden. Llevo una vida feliz pero muy irregular y el cuerpo que es muy listo dice, por si acaso, me lo voy a quedar. Y eso durante muchos años hace esto".

A pesar de ser una actriz alejada de los cánones de belleza establecidos, Itziar Castro se ha hecho un hueco en el mundo de la interpretación y comentó feliz que ya no es "la gorda del cine español, también soy actriz". A la actriz no le afecta que le llamen "gorda", de hecho prefiere ese término al de "curvy". "Las palabras no ofenden si no dejas que te ofendan. No hago apología de la obesidad, pero cada uno tiene que ser feliz como es y yo me siento feliz así", reconoce Itziar.

Cuatro

Aunque tenga sobrepeso, la actriz tiene los análisis correctos: "No tengo azúcar, ni colesterol, ni nada más alto de lo normal. Bailo, me muevo, me ato los zapatos", pero tiene claro que tiene que ponerse a dieta. "Tengo claro que voy a adelgazar por salud. Los huesos se van debilitando y no puedo llegar así a una edad más avanzada. Al final el cuerpo es más pesado y hay más riesgos", analizaba la actriz.

"Estar delgado es caro. Los alimentos más caros son los ecológicos y los que tienen menos aditivos. Tengo amigos en EE.UU. a los que les sale más caro comprar fruta que comida preparada", comentó la actriz a Risto.

Cuatro

Su físico nunca ha influido en su vida sexual: "Tengo mucha vida sexual y muy buena desde siempre. Siempre me he sentido muy sexy y he tenido parejas despampanantes". Y lo que más le gusta de mostrarse tal y como es, es que "hay gente que me dice que gracias a mi forma de ser se están queriendo más y tienen ganas de vivir". Pero sí profesional: "Me han hecho bullying, me han insultado, me han pegado... Con 17 años tenía una talla 40 y me sentía más gorda a esa edad que ahora. Yo estudiaba teatro musical y me sentía fuera de lugar. Cuando iba a los casting, nunca les encajaba por el físico".

Cuatro

En los momentos difíciles, la actriz siempre ha tenido un referente: su madre, que no ha podido ver la película 'Pieles', por cuyo papel estuvo nominada a un Goya, por removerle cosas de su pasado. "A mi madre la tildaban de fea, trabajaba en un restaurante y no la dejaban salir al público. La tenían en las cocinas porque tenía un angioma en la cara. Y, al final acabó siendo la metre del restaurante por su carisma. Mi madre te vende cualquier cosa. Por eso no ha querido ver la película, le remueve que la hiciesen sentirse diferente. Tienes que ser muy fuerte para que siendo diferente la gente no te haga daño", confesó la actriz.

Entre una cosa y otra, la conversación de Risto e Itziar derivó en 'OT' y la polémica salida de ambos del concurso musical. "Ellos son los que pagan y si no he cumplido los objetivos... Me he sentido mal porque como soy muy exigente y auto exigente no me gusta no hacer las cosas bien", comentó la intérprete.

Cuatro

Itizar explicó cómo ha afectado a su relación con la directora de la Academia, Noemí Galera. "La única cosa que me puede haber sentado mal es que en el despido no estaban. Ni Noemí Galera ni Tinet Rubira. Había gente de la productora, pero ellos no. Después hubo un mensaje de Noemí, por What'sApp. Me decía que le sabía muy mal como habían ido las cosas y que me fuera muy bien. Le dije que muchas gracias y que me hubiera gustado que me lo hubiera dicho en persona. No hubo otro mensaje de vuelta, pero ni estoy mal con nadie ni lo quiero estar. Yo volvería igual", declaró la que fuese profesora de interpretación de 'OT'.

Cuatro

Un despido que se parece bastante al que sufrió Risto Mejide del mismo concurso. "De 'OT' me despidieron por teléfono y también lo hizo una persona que no tenía nada que ver con quién me había contratado. Fue cuando me estaba preparando la gala, el mismo día de la gala, me iba a ir para el plató y me dijeron "no hace falta que vuelvas". Y me dijeron, 'lo siento pero me han dicho que te lo diga'. En ese momento los responsables de la productora eran otros. Creo que Tinet ha cambiado muchas cosas de la productora y por eso me sorprendió tu despido", reveló Risto, que comentó, entre risas: "No nos vamos a quejar. Me fui yo y se hundió el programa".