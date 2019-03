Verónica Echegui (35 años) está lejos de casa por exigencias del guión. La actriz madrileña, que se dio a conocer por su papel en 'Yo soy la Juani', se encuentra ahora mismo en Barcelona inmersa en el rodaje de su nueva peli, 'L’Ofrena' ('La ofrenda'), un thriller psicológico de Ventura Durall sobre un triángulo amoroso. Echegui da vida a Rita, la esposa de Jan (Àlex Brendemühl), que acude a la consulta psiquiátrica de Violeta (Anna Alarcón). La madrileña hace un alto en el rodaje para hablar con nosotros y contarnos cómo está su relación con el también actor Álex García, si hay boda a la vista o, incluso, si desean ser padres.

María José Rasero

Con Álex García ya llevas siete años de relación, ¿cuál es el secreto?

El secreto es el amor. Si estamos juntos a estas alturas es porque queremos estar juntos, porque cuando ya pasa tanto tiempo, deseando, queriendo, tiene que haber un amor muy profundo que lo sostiene todo.

¿Te has planteado ser madre? ¿Pasar por el altar?

Todo, me lo he planteado todo. Serlo y no serlo. Tener un hijo es una decisión muy importante, aunque mucha gente me dice que, si lo pienso mucho, no lo haré… Tiene una dimensión muy bestia de cambio en el cuerpo, en la mente, en las hormonas y en la pareja. A veces, dudo y no sé muy bien qué decir.

María José Rasero

No sabes si quieres o no…

Sí, como instinto animal sí lo tengo, pero estamos los dos en un momento en que nos apetece mucho disfrutarnos.

Has aparecido en 'topless' en tus redes, ¿reivindicas el desnudo y retas a la censura? ¿Es un acto de rebeldía?

Sí, pero no fue con esa intención. Me hice una foto y dio la casualidad de que me gustó, estaba en 'topless' y me dije: "La voy a subir". Reivindico la naturalidad, normalidad y eliminar el concepto perverso, herencia de nuestros antepasados.

Verónica Echegui, con Anna Alarcón y Àlex Brendemühl, en una escena de la película. María José Rasero

¿Cómo es Rita, tu papel?

Es un personaje con una gran fuerza, pero también muy frágil. No ha superado unos hechos traumáticos de su pasado y se embarca en una historia nueva con Jan, que viene a ser una repetición de su pasado, un reflejo de lo que ella ya vivió.