El Maestro Joao tiene una legión de fans y más desde su exitoso paso por 'Supervivientes', donde se convirtió en la gran revelación del 'reality' y le relanzó al estrellato. Desde entonces, el vidente es más feliz que una perdiz gracias a su éxito en la tele y, por supuesto, gracias a su churri, el joven Pol Badía, que se ha convertido en la auténtica sombra de Joao. La diferencia de edad entre ellos no ha sido un impedimento para que su relación, que comenzó a través de la televisión ("Por la tele surgió una conexión", han asegurado), esté más que consolidada.

Van juntos a todas partes y el joven se ha convertido en el mayor apoyo del 'maestro esotérico', que parece haber encontrado una nueva profesión... ¿A qué se dedicará ahora? ¿Habrá dejado la adivinación? ¡Tranquilos! Nada más lejos de la realidad. El gran Joao sigue siendo todo un 'master' de la videncia y la adivinación y ahora... también es el 'el rey del tenderete'.

Gtres

Hace unos días, el vidente puso un puesto en una feria de esoterismo que tuvo lugar en el famoso Mercado de Motores de la capital madrileña. En su 'stand' podían adquirirse piedras, amuletos, colgantes... para atraer la buena suerte. Para demostrar que todo lo que vendía funcionaba al cien por cien, él mismo se colocó un sinfín de collares, medallones, amuletos... y un 'discretito' lineal de lo que parecían huesos tallados en forma de extrañas calaveras.



Tanta parafernalia funcionó, porque fueron muchos los que se acercaron para saludarle y hacerse una foto con su ídolo, que derrochó simpatía y buen humor con sus fans. Esperemos que ninguno le pidiera que le leyera el futuro en los glúteos, lo que le hizo tan popular en 'Supervivientes'...

Gtres

Para la ocasión, Joao eligió un 'look' de lo más particular. Abrió el armario de su casa y se pudo de todo lo que encontró: abrigo de piel a lo Sara Montiel, una discreta funda de móvil de 'animal print' a juego con sus mocasines (con lentejuelas, 'of course'), camisa-blazer con estampado de cadenas... ¿Por qué no se habrá mirado al espejo antes de salir de casa? ¡Vaya cuadro de 'outfit'! Maestro, la moda no es lo tuyo...

Gtres

En todo momento, estuvo acompañado por su pareja, al que agradeció en redes sociales que no le dejara solo en este proyecto profesional: "Ay, qué mono mi Pol", escribió Joao, que está de lo más enamorado del joven y no le importa demostrar su amor.





Fan incondicional



Cedida

El señor Patiño (en la foto) es experto en temas esotéricos y uno de los mejores seguidores del maestro. Por eso no dudó en pasarse por el puesto del vidente y exsuperviviente para saludarle y hacerse una foto con él.