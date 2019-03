No hay nada más dramático que que te despidan de un trabajo. te preguntas qué harás con tu vida, lo difícil que es empezar de nuevo... y luego al final no es para tanto, ¿verdad? Pues eso es lo que le pasó a Risto Mejide en 'Operación Triunfo'. El 'talent show' de TVE (que por aquel entonces se emitía en Telecinco), fue su gran trampolín para darse a conocer al gran público, y con su críticas que rozaban lo destructivo (cuando no lo eran directamente), consiguió amasar tantos seguidores como detractores hasta el día de hoy. Quizá por eso, y por otras muchas desavenencias con compañeros de trabajo y la dirección del programa (quién sabe), se ganó el despido... pero nunca habló sobre eso hasta ahora.

Fue este domingo en el programa que presenta actualmente, el 'Chester' (por eso os decíamos que al final un despido no es para tanto: ahora tiene un programa propio), cuando, entrevistando a la actriz Itziar Castro -y tras preguntarle por su sonado despido de 'OT' el pasado 2018-, se convirtió, de repente, en el entrevistado: "¿A ti te despidieron o te fuiste tú?", quiso saber Itziar... y él no se pudo contener.

"Pues mira... voy a contar una cosa que no he dicho nunca. A mí me despidieron por teléfono, y también lo hizo una persona que no tenía nada que ver con quien me había contratado. Fue un mismo día de gala. Yo estaba preparándome la gala para irme a ir hacia el plató y me dijeron 'mira, no hace falta que vuelvas'", afirmó Risto. ¡Qué feo!

Y la cosa no terminaba ahí: "(Esa persona me dijo) 'Lo siento, me han dicho que te lo diga...'. Me lo dijo una persona 'que pasaba por allí', que no era nadie importante dentro de la productora, vamos. Lo que hay que decir también en su descargo es que los responsables de la productora eran otros. Yo soy amigo de Tinet Rubira y creo que él ha cambiado muchas cosas ahí dentro... y por eso me sorprendió tu despido, porque me parecen las formas viejas, no las nuevas. Pero fíjate, tampoco nos ha ido mal después, no nos vamos a quejar, aunque también te digo que fue irme yo y se hundió el programa. Así que, que se vayan calentando...", afirmó entre las risas del público, aunque rectificó "no, es broma, pasaron muchas cosas, no fue por mí...".

Sería lo que fuese, pero también es casualidad que coincidiera la caída de los datos de audiencia...