Hiba Abouk ha sacado a la luz su lado más dramático, y no nos referimos a ese lado sufridor o exagerado, si no a que ha tirado de una de las frases más románticas del dramaturgo García Lorca para expresar lo que siente por su chico. Desde que saliera a la luz su relación con el futbolista Achraf Hakimi, muchas han sido las muestras públicas de amor entre ambos, y no importa el dónde, solo el con quien, y así celebran que su amor va viento en popa.

En una noche de lo más romántica por las calles de Madrid han compartido esta instantánea en la que aparecen bastantes guapos (como si vinieran de una cena para dos) en la que Hiba le ha dedicado estos versos de Lorca: "Vamos al rincón oscuro donde yo siempre te quiera, que no me importa la gente ni el veneno que nos echa. (La abraza fuertemente.) L❤️RCA".

Él tampoco duda en sacar su lado más tierno, como hizo el día del cumpleaños de la actriz: "¡Feliz Cumpleaños! Amor, en este día tan especial quiero recordarte lo importante que eres en mi vida porque eres la persona que me hace sonreír día tras día. Que Dios te cuide y nos permita festejar de la mano todos tus cumpleaños. Mis mejores deseos para ti hermosa. Te quiero".

¡No dejan de celebrar la vida juntos! Sus sonrisas, desde luego, hablan por sí solas...

Al igual que cuando él recibió su primer galardón por sus logros deportivos, Hiba demostró lo orgullosa que está de Achraf: "¡ENHORABUENA mi amor por tu primer premio!

Eres una revelación para el mundo del fútbol así como para mi vida 💘

Tu trabajo, tu lucha y tu sacrificio han obtenido su merecida recompensa. ¡Qué sea el primero de muchos! Proud of you ❤️".