Los sentimientos están a flor de piel después de 69 días en la casa de 'GH DÚO'. El aislamiento y la falta de los suyos causa ya estragos en los concursantes del 'reality', y la última en notarlo ha sido María Jesús Ruiz. En varias ocasiones hemos visto a Irene Rosales, por ejemplo, venirse abajo recordando a sus pequeñas, pero ahora le ha tocado a la ex Miss. Aunque María Jesús no se ha acordado por casualidad, si no por el hallazgo de un inesperado objeto que ha hecho que se deshaga en lágrimas.



La concursante estaba recogiendo la casa cuando, en plena lavandería, ha encontrado el tapón de un biberón. En cuanto lo ha visto, su sorpresa no ha podido ser mayor: "¿De quién es esto? Un biberón", decía entre lágrimas mientras lo miraba perpleja, "Oh, un biberón", continuaba llorando, "me lo quiero quedar".

Así que no lo ha dudado dos veces y ha ido al confesionario a preguntar si se lo puede quedar. "Me he encontrado el tapón de un biberón, ¿me lo puedo quedar? Es igual que el que usan mis niñas, no se de dónde ha salido pero es justo la marca que uso yo".

"No se si la han tirado de fuera... Pero me ha dado mucha alegría, me lo quiero quedar", es que, confiesa "mi vida normal es entre chupetes, biberones y pañales", así que se lo ha quedado, "me lo guardo donde nadie lo vea", le ha dicho al super.

"Una simple pieza de plástico el bien que me hace... Me ha trasladado, esto me lo ha puesto Dios... Las quiero muchísimo, más que a mi vida", ha dicho entre sollozos en el confesionario. Parece que María Jesús, como bien ha confesado ella misma, tenía "un día tonto", y estaba algo más sensible de lo normal, pero lo cierto es que es un detalle que habría removido a cualquiera.