Se acabó el esconderse. Alba Carrillo ha decidido volver a las redes sociales por la puerta grande... y vaya si lo ha hecho. La modelo y ex superviviente se tomó hace unos días un descanso después de la tremenda polémica que se montó por su relación con el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, y todo sin comerlo ni beberlo, porque después de un partido en el que el equipo de su 'ex churri' perdió por goleada (y nunca mejor dicho), parte de la culpa de unos enfurecidos seguidores (por no llamarles hooligans) fue a parar a Alba, a la que señalaron de tener a Courtois 'distraido'. Tócate el bolo, Manolo. Vamos, una situación que no se podía tachar de más machista.

Gtres

Pues bien, él, tras un encontronazo con un paparazzi y de cansarse de que le siguieran las cámaras, se hartó de todo y la mandó a freír espárragos negando la relación, quedándose la Carrillo compuesta y sin novio (en su caso, más descompuesta que otra cosa). Por eso, que ahora haya vuelto a las andadas e Instagram, donde ella ha sido siempre muy activa, significa que, por fin, ha enterrado ese capítulo de su vida y piensa seguir adelante como la mujer fuerte que es, y lo ha hecho, cómo no, acompañada de la personita más importante de su vida, dejando claro que él es y será siempre su pilar fundamental.

"Donde todo termina, abre las alas", escribe Alba. Una frase de la escritora Blanca Varela que no significa otra cosa más que libertad. Justo lo que ella siente ahora mismo como madre soltera y sin compromiso. Pero eso sí, los comentarios no se han hecho esperar... y lo cierto es que todos han sido muy buenos: "Alba, haz tu vida normal y sé tu misma. No te fijes en nadie, que se fijen ellos en ti y te sigan, sigan y sigan. Eres un diamante y eso no es para cualquiera. Abrazos", escribe una seguidora. "Hay que ser muy tonto para negar una relación contigo con una de las mujeres más bonitas de España. Lo que hay en este mundo es mucha envidia", escribe otro follower. Otros han ido un poco más allá y le han dedicado piropos como "Con todos mis respetos, pero estás muy buena. Ole tú". Igual poco sutil, pero compartiendo la alegría de que haya vuelto... ¡y nosotros que nos alegramos también!