Yohanna Alonso es Guardia Civil, deportista de élite en la modalidad de Muay Thai –conocido como el boxeo tailandés– y ha sido unas de las participantes en el evento, celebrado en Madrid, para presentar el proyecto 'Girl Everywhere', que nace de la mano de Evax y la Fundación Inspiring Girls, para aumentar la visibilidad de roles femeninos en diferentes áreas profesionales. Pero también es novia de Antonio Velázquez, con el que empezó a salir tras la ruptura del actor con la periodista Marta González.

Hace tan solo unos días, la pareja posó por primera vez en la clausura del Festival de Málaga, donde él la definió como "una mujer increíble". Y nosotros hemos aprovechado la participación de Yohanna en este acto para preguntarle qué tal va su relación con Antonio.

"Estoy estupenda, no tengo queja porque estoy feliz. Lo tengo todo", confesó la Guardia Civil sobre su actual situación profesional y personal.

Yohanna, que enseña defensa personal "porque un golpe bien dado nos puede salvar la vida", explicó que no ha enseñado a pelear a Antonio porque él ya sabía. "Ya sabía boxear con anterioridad (a que ella le conociera)", comentó, dejando claro que nunca han compartido ring porque practican "modalidades distintas" y sentenció que cuando no entrena ni compite es una persona "muy amorosa y pacífica, aunque cuando me pongo la coleta se me cambia el chip".

La novia de Antonio Velázquez reconoció que el actor es "muy majo" y desveló qué les unió. Si quieres saberlo... ¡Dale al play!