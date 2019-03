Igual que hay cosas que son innegables, como que el cielo es azul o que el jarabe de fresa NO sabe a fresa, las broncas en 'Sálvame' son el día a día, y sin ellas es como que nos falta algo. ¿Los últimos en engancharse? Nada menos que Gustavo González y Belén Esteban, y es que, mientras ambos discutían sobre un supuesto soplo de Gustavo a María Lapiedra sobre su compañera Gema López, al final ambos se lo llevaron a lo personal... y allí salieron cosas muy feas que, quizá, no deberían haber dicho. Entre otras, cuestionar el nivel de educación o hasta de dignidad el uno del otro...

Mientras Belén se quejaba de que Gustavo estaba negando la mayor (que le había contado a María Lapiedra que Gema López se había separado y se había liado, supuestamente, con un compañero de trabajo), Gustavo decidió que la mejor idea era hacerle una corrección lingüística en plena bronca, lo que hizo que a Belén se le pusieran los pelos de punta de la rabia después de decirle a su compañero que estaba "soltando balones": "Se dice 'echar balones fuera', y no".

"¿Tú a mí me vas a dar clases de lengua ahora? El que se entera de mucho... ¡mira si se entera que no sabía ni con quién se metía en la cama! No me calientes, Gustavo... Tú no vas a ser mi profesor de lengua. A aprender a la escuela, que yo ya sé leer y escribir", le reprochó Belén, pero él no se amilanó: "Eso te diría yo, que a aprender a la escuela...", respondió, y ella añadió: "Por lo menos yo tengo dignidad".

¡Qué feo todo! Desde luego, una bronca de lo más bajuna en la que, al final, el problema principal quedó en segundo plano para echarse en cara cosas que sólo se dicen en caliente y sin pensar. Eso sí, de hacer las paces nada, aunque Gustavo sí quiso dejar claro su apoyo a Gema López en las redes sociales: