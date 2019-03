Alejandra Rubio ha contado con una invitada muy especial en la nueva entrega de su vlog 'Black Sheep' en el canal Mtmad. Su abuela, María Teresa Campos, le ha abierto las puertas de su casa para compartir con ella y con sus seguidores los secretos mejor guardados de su vestidor. Abuela y nieta, amantes de la moda, hicieron un recorrido por el armario de la presentadora y pudimos ver que no faltaban primeras marcas. Además, la Campos explicó por qué últimamente no la vemos con vestidos. "Yo es que tengo una cantidad de vestidos que no me los pongo porque me resulta más cómodo ir en pantalones y ya estoy en la comodidad. Por eso, me compro jerseicitos, blusitas y cosas así. " aclara.

María Teresa no se deshace de su ropa con facilidad. "Algunas cosas las guardo luego de toda la vida, hay cosas que nunca me deshago de ellas y tienen mucho tiempo. Este jersey de Cavalli te lo puedes poner ahora perfectísimamente" explica. Después, abuela y nieta pasaron a la zona favorita de la hija de Terelu: los bolsos.

"Algunos ya me los ha dado. Hala, pero estos no me los das no? Mirar qué bolsos tiene, me muero. De Dior, de Yves Saint Laurent, de Prada... No había visto yo estos bolsos los tenías bien guardados eh? Para que no te los coja" declara divertida la joven. "Aquí tengo los que me pongo cada día. Mira éste de Versace" continúa la presentadora.

Después, María Teresa y Alejandra pasaron al zapatero donde la veterana presentadora guarda todos sus modelos. "Seguramente una de las cosas que he hecho con más cariño que en España no estaba Manolo Blahnik y cada vez que salíamos comprábamos sus zapatos. También tengo de Jimmy Choo etc..." dice la presentadora y la hija de Terelu se lleva una alegría cuando descubre que lleva el mismo número que su abuela. "Cuál tienes tú? El 6 y el 7. Anda como yo ah sí? yo tengo el pie más grande que mamá, yo tengo tu pie siempre se lo digo a mamá, tengo el 6 o el 7 depende de qué zapatos" dice así que, doble alegría, porque podrá 'heredar' los bolsos y los zapatos de La Campos.

María Teresa Campos está orgullosa y encantada con su nieta Alejandra pero no duda en hacerle una recriminación. "Lo que yo en la mudanza tengo que encontrar para dártelo son las cosas que me pintabas cuando eras pequeña. Siempre te ha gustado eso de los estampados, la ropa pero eso está muy bonito pero también que estudies eso ya sabes tú que yo no te voy a dejar voy a ser martillo y no te voy a dejar parar porque tú has sido muy buena estudiante" afirma y añade qué le parece que siga sus pasos.

María Teresa se define como 'abuela latazo' y cuenta qué le parece que Alejandra siga, en parte, sus pasos."Por una parte, a mí me gusta mucho que estés en este canal hablando de tus cosas y que la gente sepa cosas de tí ya que les gustas tanto y, por otra parte, ya sabes mis consejos soy un latazo de abuela que nunca te va a dejar.." dice. "No eres un latazo, eres una buena abuela. Y a ver si vuelves ya a la tele" le contesta Alejandra. "Y sino vienes tú y me sacas" le responde María Teresa antes de darle un beso.