El Dj francés y su churri, la modelo cubana Jessica Ledon, están más enamorados que nunca. Y para muestra, estas fotos en las que se puede ver a la pareja de lo más 'cariñosón' durante su jornada playera en Miami Beach. Guetta y Ledon se dejaron ver en la hamaca con una actitud de lo más apasionada. Tanto que pusieron en práctica aquella canción de Jesús Vázquez que decía: "A dos milímetros escasos de tu boca..." Ellos, como dos adolescentes, apenas si podían mantener las manos alejadas de sus cuerpos y parecían 'dos pulpos' puestos al sol. Poco les importaba ser el centro de todas las miradas, incluidas las de su mascota, un simpático bulldog francés que les seguía en cada uno de sus movimientos y parecía su carabina. La pareja, mientras tanto, presumía de amor por los cuatro costados.

La exuberante modelo llamó la atención al presumir de un precioso bikini azul con flores con el que dejaba ver la sorprendente figura que posee. A sus 51 años, Guetta tampoco puede quejarse: nos dejó claro que su cuida, no vimos ni una mínima curva de tripa en su jornada playera.

Para su día de playa en compañía de su amorcito Jessica Ledon, 24 años más joven que él, el francés lució un short azul con camiseta negra que no dudó en quitarse para tomar el sol y acabar con ese blanco nuclear post-invierno.

A pesar de los rumores de ruptura que hubo hace unos meses, parece que la pareja lo tiene totalmente olvidado y solo quieren disfrutar el uno del otro sin dejarse llevar por ningún tipo de información que dañe lo que tienen entre ellos. ¡Eran la envidia de toda la playa!

Selfies por aquí, arrumacos por allá... ¡Love in the air! Y ellos no pararon de mostrar que el suyo está a prueba de rupturas. Y, por la noche, el Dj a... ¡pinchar! El chico lo hace de maravilla y sus actuaciones son un auténtico espectáculo.