Sergio Ramos y Pilar Rubio ya cuentan los días para convertirse en marido y mujer. La pareja que lleva junta desde 2o12 y tienen tres hijos en común, Sergio Jr. (5 años), Marco (4) y Alejandro (2)-, por fin van a oficializar su relación con bodorrio y sorpresón de por medio. Vamos que el 15 de junio en Sevilla, fecha señalada para el enlace entre el capitán del Real Madrid y la presentadora, nos toca desempolvar las pamelas y sacar los tiros largos para presenciar 'el sí quiero' más esperado. Sin duda, la suya será la boda del año no solo por la popularidad de ambos contrayentes sino por el megacontecimiento social que será esta unión y la envergadura de los invitados en cuestión.

Pero lo que realmente nos trae de cabeza, más que el propio vestido de la novia, es quién va amenizar el bodorrio. Y es que a falta de tres meses para el enlace, ¡todavía no tenemos a los músicos! ¡Oh my god! Sabemos que ella, fan incondicional del rock y del heavy metal, quiere que una megabanda de rock toque en este día tan especial y parece que se han decantado por dos: Aerosmith o AC/DC. Aunque todavía no tienen la confirmación definitiva. Echales una mano y dinos, ¿a quién prefieres tú?

Getty Images

Al parecer, la presentadora y el futbolista llevarían varios meses negociando un posible concierto en vivo y en directo con cualquiera de estas dos 'monstruos' del rock: Aerosmith o AC/DC. ¡Menudo pasote! ¿Os imagináis verlos cantar en vivo y en directo, en un concierto privado? Claro que van a tener que apoquinar, nada más y nada menos, un millón (o más) de euros para lograr que la banda de Steven Tyler o la de Angus Young canten sus temas más famosos el día de su enlace. ¿Quién será el afortunado?

Sergio Ramos y Pilar Rubio, celebrando el 41 cumpleaños de la presentadora, el pasado 17 de marzo. Instagram

Pero, y el flamenquito, ¿'pa cuándo', que diría JLo? Salvo que haya más sorpresas y lleven a Los Ketama de teloneros o José Mercé se arranque por bulerías, el capitán de la selección española se quedará con las ganas de escuchar su música favorita aunque lo mismo le da por emular al mismísimo Ortega Cano y se arranca a dar el cante hondo, que no se le da nada mal. ¡Oye, todo puede pasar! Aunque una boda sin 'Paquito, el chocolatero' o una buena conga, no es boda. ¿O sí?