Ni muerta puede Natacha Jaitt descansar tranquila. Hace ya casi un mes que la ex gran hermana falleció en extrañas circunstancias en Buenos Aires mientras cerraba un contrato con el dueño de un local de la ciudad llamado 'Xanadú'. Las primeras pruebas determinaron que podía haber sido una gran ingesta de alcohol y cocaína lo que le habría provocado la muerte, pero la primer autopsia reveló que había sido un edema pulmonar (y un posterior fallo multiorgánico) lo que le había arrebatado la vida. Sin embargo, la familia y los amigos de Natacha están convencidos de que todo ha sido un complot para quitarla del medio... y los últimos indicios podrían llevar a probar esa hipótesis.

Para empezar, el abogado de Natacha sostiene que podría haber sido envenenada, así que este mismo martes 19 de marzo ha anunciado que piensa pedir la exhumación del cuerpo para extraerle unos 100 gramos de cabello, y es que la autopsia que se le realizó fue la corriente en estos casos. Si se aprueba este nuevo examen, "podría arrojar si en su cuerpo hubo algún tipo de veneno que no apareció en los resultados toxicológicos o en el pool de vísceras" señaló asesorado por un grupo de peritos, que sostienen hay tóxicos que se licuan en la sangre y no dejan ningún tipo de rastro. "El envenenamiento es una de las hipótesis más fuertes que tenemos", añadía el abogado.

Por otro lado, la cosa no acaba aquí: ahora se ha conseguido acceder al teléfono móvil de la fallecida, y gracias a eso hemos podido escuchar, a través de un programa argentino en el que se emitió, un audio en el que Natacha señalaba que el dueño de la sala Xanadú la estaba volviendo loca con la colaboración que iban a firmar: "El dueño del salón al que voy mañana me tuvo una hora hablando por teléfono, no puedo más", decía ella, algo que contrasta con la declaración del mismo, que aseguró que no se conocieron ni hablaron nunca antes del fatídico día. "Si hubiesen hablado, Rigone (dueño del local) me lo hubiese comentado", afirmó el abogado del propietario para quitarle credibilidad al audio, señalando que su cliente había hablado con Velaztiqui Duarte, productor que acompañó a Natacha aquel día.

Sea como sea, la cosa se está poniendo muy fea y, a la espera de saber quién ha sido el culpable, lo que más nos llama la atención es el motivo de esta muerte...