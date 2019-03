Belén Esteban pasa por 'chapa y pintura' antes de su boda

Belén Esteban está preparándolo todo para su bodorrio con su chico, Miguel Marcos el próximo 22 de junio en la finca La Vega del Henares, a 40 kilómetros de Madrid. Esta boda será la boda del año, como todos sabemos, y eso que la 'princesa del pueblo' no suelta ni prenda de ningún detalle. Lo que sí sabemos es que Belén y Miguel no dejarán que ninguno de sus invitados lleven teléfono móvil para evitar filtraciones y que María Patiño, Gema López y Antonio Rossi serán los testigos en ese día tan especial. La colaboradora no ha contado nada de su vestido de novia, un super secreto que no desvelará hasta el mismo día del 'Sí, quiero'. Eso sí, Belén ya se está preparando para ese día y ha pasado por 'chapa y pintura' para hacerse un retoque estético...

Tal y como ella ha contado en Instagram, Belén se ha retocado las cejas para mejorarlas. "Mis nuevas cejas con microblading por @cristina_salas_ en @nuriadonaldson", ha escrito junto a una foto en la que aparece con el resultado de este tratamiento, con unas cejas mucho más pobladas. Belén se ha sometido a la técnica de pigmentación semipermanente, que como se puede observar, tiene un resultado más natural que el tatuaje que se utilizaba antes. Con ella, se da forma y también se puede rellenar la ceja en aquellos puntos en los que sea necesario.

Aunque ahora parece que la colaboradora se ha pasado con la pigmentación, la intensidad del retoque va disminuyendo poco a poco.

Una boda por todo lo alto

Belén tiene por delante un futuro prometedor que sólo le puede traer cosas buenas. ¿Lo primero? Su boda, que se celebrará el 22 de junio en una finca a las afueras de Madrid, de 500 hectáreas con amplios jardines. Belén ha invitado ya a 300 personas. Quiere montar un fiestón por todo lo alto. Al único que echará de menos será a su padre, que falleció hace 12 años.

Y quién sabe si un embarazo, que desea con todas sus fuerzas: "Me haría mucha ilusión ser madre de nuevo", ha dicho en repetidas ocasiones. De hecho, ya ha dicho que 'le encantaría tener una niña', según confesó en 'Sálvame', y tiene hasta los nombres: "Lucía o Sofía, me encantan". Miguel, sin embargo, prefiere niño.

Agencias

Dos despedidas de soltera

Belén Esteban ha confesado que ella no quiere que a un tío que se desnude en sus narices mientras baila, lo que quiere es estar con sus amigas, bailar, beber y divertirse. Así que ya sabéis amigas de Belén Esteban tomad nota de las exigencias de la princesa del pueblo. Lo que no sabemos es si sus amigas de 'Sálvame' harán caso a las exigencias de la princesa del pueblo. De momento, ellas sólo han desvelado quien será la encargada de organizar la despedida de soltera de sus amigas de la televisión: Mila Ximénez. Ellas parecen no tener muy claro si van a aceptar las condiciones de Belén.

Carlota Corredera ya ha advertido a la colaboradora que llevarán cosas con velo en la cabeza. Unas palabras que Belén se ha tomado a broma. "Lo que decidáis está bien, lo vamos a recordar toda la vida". Otra de las condiciones que parece que tampoco se van a cumplir es que sean sólo chicas, pues tal y como desvelaba su amiga Lydia Lozano, en su despedida se coló Kiko Hernández vestido de mujer. ¿Correrá la misma suerte Belén? Todas las chicas de 'Sálvame' se reunirán para festejar tan señalado día y, por el momento, ya sabemos de dos personas que "no están haciendo nada": María Patiño y Gema López, así lo confesaba Mila.