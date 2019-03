Jorge Javier Vázquez no está en su mejor momento. Después de que este pasado fin de semana el presentador estrella de Telecinco tuviera que ingresar de urgencia en el hospital, la cosa no ha ido a mucho mejor en los días siguientes, y ahora se ha sabido que lo que le ha llevado a la clínica ha sido un aneurisma cerebral y un ictus. Por eso, mucha gente de su alrededor -familiares, amigos y compañeros de trabajo-, han querido acudir prácticamente en masa para verle, abrazarle y desearlo lo mejor con sus buenos deseos... y una de esas personas ha sido, para sorpresa de muchos, su ex, Paco.

Gtres

El joven ha estado en todo momento a su lado desde que el sábado el presentador se empezara a encontrar mal, y así le hemos visto desde entonces, haciendo algunas salidas a la calle para despejarse, hablar por el móvil y fumarse un cigarro. Cabe destacar que la ruptura de Jorge Javier y paco llenó portadas y portales de internet, pero parece que entre ellos ha quedado una buena amistad, aunque tampoco está mal recordar que Jorge le lanzó alguna que otra pullita 'con gracia' en televisión nada más ser dejado...

Gtres

Hasta el hospital madrileño en el que se encuentra ingresado también se han acercado Paolo Vasile, compañeros de la Fábrica de la Tele (como Adrián Madrid, de la productora de 'Sálvame'), y sus directores de 'Sálvame', David Valldeperas y Alberto Díaz, además de la madre de Jorge Javier, que no se ha separado de su hijo en ningún momento. Por supuesto, tampoco podían faltar sus compañeras de plató María Patiño y Mila Ximénez, aunque no dudamos de que dentro de poco irán 'goteando' por allí unos cuantos más. En su programa todos se han mostrado muy preocupados por él.

Gtres

Gtres

Gtres

Desde QMD! le deseamos lo mejor al presentador y una pronta recuperación. ¡Mucho ánimo!