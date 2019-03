Todavía no sabemos cómo a Oriana Marzoli no se le ha agotado la paciencia con los hombres, porque ¿cuántos novios ha tenido desde que se dio a conocer en España con 'Mujers y Hombre y viceversa'? Entre los que nos ha presentado públicamente y los que no, diremos que 'tropecientos', y oye, que ninguno ha cuajado, porque cuando parecía que sí (Tony Spina, el poeta Pablo o Euyenio), resultó que algo pasaba (ya sea por celos o por cuernos) y la cosa se hundía como un barco en el fondo del mar: hacia abajo y sin salvación, y el último, al que aún no ponemos cara, va por el mismo camino...

Ya hace unos días nos contó en su 'Crazy Trip' de MTMad a Tailandia -junto a Violeta Mangriñán, Labrador, Steisy y Albert Barranco-, que estaba de bajona porque había cortado con su novio hacía bien poco, y no le apetecía estar en el viaje (aunque al final le ha venido estupendamente) precisamente por eso. Pues bien, ahora, con todo eso en el pasado y ella de vuelta en 'MYHYV' junto a sus compañeros de escapada, ha desvelado que han vuelto... y ahí ha sido cuando la cosa se ha torcido, ¡porque aquí huele a cuernos!

Este mismo miércoles, saltaba la noticia de que el churri de Oriana no ha perdido el tiempo mientras han estado separados, y si el lunes anunciaba Oriana que había vuelto con el chico en cuestión, él había tonteado con una pretendienta del programa (Kathy) y el fin de semana anterior, según una chica del programa llamada Silvia, ¡le había tirado ficha a una amiga suya! Vamos, que aquí 'tonto el último'...

Oriana se ha quedado planchada, claro, y más cuando se ha empezado a hablar de había habido tonteo entre ella y Albert Barranco en Tailandia, cuando a su amiga Violeta (con la que la Marzoli se ha hecho uña y carne después de años sin aguantarse) le ha gustado él desde que le pretendió en 2017... ¿será por eso por lo que Violeta no ha querido volver a su puesto en 'MYHYV'? Se avecina salseo del bueno...