Si parecía que Carlos Lozano estaba 'desaparecido' del mapa, nada de eso. Ha vuelto a ser el foco de la noticia, y el motivo no es otro que una supuesta reconciliación con su ex, Miriam Saavedra. Los últimos días ha saltado el rumor de que Miriam y Carlos se habrían visto y podrían estar retomando su relación, y es que un testigo contó al programa de Telecinco que los había visto, juntos y revueltos, en un centro comercial.

Ahora, en su último vídeo de Mtmad, Miriam Saavedra ha destapado una nueva faceta: La de psicóloga: "Vamos a hablar de rupturas, decepciones, relaciones...", ha comentado con sus seguidores. Y ya anunciaba, en sus redes, que iba a dar mucho de qué hablar... "Como ya sabéis todos los miércoles tengo un nuevo cap en mi canal #princessinca , pues este miércole , hice uno muy peculiar donde os aseguro que necesitaba hacerlo y sacar de muchas dudas a todos vosotros, hablando de un tema súper archi importante para vosotros".

Gtres

Y si hay alguna pareja que sabe de esto, es la de Miriam y Carlos, así que la ganadora de 'GH VIP 6' no ha tardado en aclarar los rumores que están dando la vuelta al corazón estos últimos días: "Voy a aclarar algo que me apetece aclararos porque para mí ustedes son todo y creo que se merecen una explicación", comentaba en su vídeo. Y lejos de explicarlo paso a paso, ha ido directa al ataque: "Esto va dirigido al infiltrado, chismoso y falso que llamó a un programa para decir que me vio en un centro comercial con Carlos".

"¿Dónde están las fotos?", ha preguntado irónica mientras tacha, a ese testigo, de "chismoso y falso". Asegura que "la gente chismosa y mentirosa me produce asco, como las ratas". No ha dejado títere con cabeza... Ha querido dejar claro que "es falso, no es verdad".

Y aunque no le gusta cómo terminaron las cosas, ya que después de tanto amor parece que solo quedan reproches y odio, "no he regresado con Carlos, mi relación se terminó, es un hecho". Después se ha lanzado a dar consejos a sus seguidores sobre lo que es y lo que no es el amor...