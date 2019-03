¡Bombazo! Gustavo González y María Lapiedra se reconcilian

Gustavo González y María Lapiedra... Es el cuento de nunca acabar... Todo parecía que estaba en el momento perfecto cuando el paparazzi firmó su divorcio, y por fin podía vivir libremente su amor con María. Sin embargo, todo se estropeó y nos sorprendieron anunciando su definitiva separación. "Es muy duro y difícil plantear una ruptura con la mujer de mi vida. Pero el amor estaba encaminándose hacia una relación dañina. Estoy destrozado, con la sensación de haber fracasado, de perder a la mujer que más he querido pero a la vez sabiendo que no pierdo a María si no que asumo que no me quiere o no me quiere bien", afirmaba el colaborador de 'Sálvame' en Diez Minutos.



Pero, nada es definitivo y sino que se lo digan a los tortolitos. Kiko Hernández se ha subido al 'pulpillo' para dar el bombazo. Según cuenta el colaborador, la pareja está paseando por las calles del barrio sevillano de Triana. Para más inri, Gustavo dijo que no podía acudir al programa –ni jueves ni viernes– por motivos de salud, algo que se ha descubierto que es mentira. Él mismo ha explicado que se encuentra junto a María, que se ha sometido a una intervención médica. En la misma conversación telefónica, Gustavo deja claro que no piensa dar ningún dato de su vida privada y que no tiene que dar explicaciones a nadie.

Tal y como cuenta Carlota Corredera, la pareja ha sido vista entrando en una clínica. Pero no en una clínica cualquiera, sino en una ¡de reproducción asistida! ¿Están buscando el bebé? Si esto fuera así, sería el tercer hijo para María y el quinto para el paparazzi.

Telecinco

Esta noticia sale a la luz justo dos semanas después de que se conociera que los dos habían estado juntos en Zurich tras haber anunciado su ruptura. El paparazzi admitía que no estaban juntos, pero que fue a la ciudad suiza a intentar recuperarla. Este hecho le daba mucha vergüenza y es por esto por lo que no ha quiso decir nada a sus amigos. Sus compañeros cesaron en sus ataques y, de hecho, no entendían cómo Gustavo podía seguir enamorado de María tras haber hablado de sus hijos y su ex mujer como lo ha hecho pese a pedirle Gustavo que no lo hiciera.

Telecinco

Su reconciliación aún sorprende más cuando supuestamente María lanzó un rumor sobre un romance entre Gema López y uno de los colaboradores. Los compañeros de Gustavo le pedían explicaciones y sobre todo que desmintiera esta información ya que afectaba a su amiga Gema. Según María Patiño, el paparazzi nunca lo ha desmentido porque "seguían siendo pareja".