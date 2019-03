El motivo del 'no reencuentro' entre Irene Rosales y Chabelita

Este martes, la casa de 'GH DÚO' recibió a unos visitantes muy especiales. Los familiares de los concursantes entraron en la casa de Guadalix para darles una sorpresa y también para darles ánimo en esta recta final, exceptuando a Maite Galdeano que le provocó un ataque de ansiedad a su hija, Sofía Suescun, con sus palabras tan "cariñosas"... Pero si hubo un reencuentro que acaparó toda la atención fue el de Kiko Rivera y su hermana Chabelita Pantoja. Los hermanos, que han tenido sus más y sus menos públicamente, se fundieron en un efusivo abrazo. A pesar de sus desencuentros en el pasado, parece que los hermanos han enterrado el hacha de guerra y se mostraron de lo más cariñosos el uno con el otro.

"Hay cosas que desconocía y quiero que sepas que me siento muy orgullosa de ti. Gracias a ti, sé cuál es el camino correcto… Aunque no lo sepas, has ayudado a muchas personas. Me siento muy orgullosa de ti", decía una emocionada Isa a su hermano. Incluso, llegó a decir que Kiko había sido como su padre: "Eres el pilar más grande de mi vida".

Telecinco

Un 'buenrollismo' que parece que va a durar muy poco... Kiko no solo recibió la calurosa visita de Isa sino que también tuvo la ocasión de abrazar a su cuñada, la hermana de Irene Rosales. Sin embargo, no ocurrió al revés. Es decir, Chabelita no se encontró con Irene. Y la pregunta es obvia: ¿por qué? Según apunta Mila Ximénez, Isa "no quiso encontrarse con su cuñada". Fue petición expresa de la hija de Isabel Pantoja. Además, Mila también ha puesto en duda el amor de esta hacia su hermano.

Telecinco

Lo cierto es que nos quedamos sin ver lo que hubiera sido la guinda del pastel: un abrazo entre las cuñadas tras las valientes confesiones de Kiko en el 'reality'. Aunque lo que más nos intriga ahora es saber qué pasa entre ellas. ¿Tienen mala relación? ¿Chabelita no vio a Irene porque tenía prisa? ¿Ha pasado algo en el pasado que hace su relación irreconciliable? Muchas dudas nos asaltan y esperemos que pronto se aclaren.