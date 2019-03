La noche del pasado miércoles podía haber sido una de las más bonitas de 'GH DÚO' para los concursantes, y es que tuvieron la oportunidad de reencontrarse con sus familiares después de meses encerrados. Así sucedió con Kiko Rivera, que se deshizo en abrazos con su hermana Chabelita, o con María Jesús Ruiz y su madre... Sin embargo, no corrió la misma suerte Sofía Suescun. La ganadora de 'Supervivientes' recibió la visita de su madre, y su madre no es cualquiera, es Maite Galdeano, así que lo que sucedió fue bastante diferente a lo esperado.

Maite se volvió completamente loca y lejos de demostrar su cariño a su hija no dejó de recriminarle su actitud con Alejandro Albalá y a gritos pedirle que estuviera "sola". Algo que provocó un ataque de ansiedad en Sofía y una consiguiente bronca por parte de Jordi González por lo sucedido. Vamos, que la noche estuvo movidita... Y no quedó aquí.

Telecinco.es

"Puedo asumir que no fueron las mejores maneras", asumía tras lo sucedido, aunque no parecía arrepentirse, "tenía poco tiempo y no lo quería desaprovechar, quería que cundiese". Así que ambas madres, la de Sofía y la de Alejandro, hablaron sobre la relación de sus hijos, coincidiendo en que es tóxica e inmadura.



Telecinco.es

La gala del jueves prometía, y es que los familiares eran los encargados de nominar en nombre de los concursantes, así que estaba claro que Maite endiñaría los tres puntos a Albalá, pero antes de eso, se despachó a gusto arremetiendo contra el joven y las palabras que recibió de su hermana en su visita. "El mensaje de su hermana estaba con la picaresca diciendo que Sofía se victimiza, yo no voy en contra de la otra persona", unas palabras que provocaron los abucheos del público. Y Maite, harta de los abucheos, soltó: "Estoy acostumbrada a los uuuh, id al corral todos ahí, a la mierda ya, atontaos".

Y pese a esta pérdida de papeles y sus constantes 'idas de olla', Sofía Suescun tiene claro que cuando sea madre, quiere ser como Maite... ¡Juzguen ustedes!