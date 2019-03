Hiba Abouk estrena imagen y ya presume de ella. Primero fue en las redes sociales y después en la presentación de la nueva línea de joyas de Bvlgary, donde la actriz acaparó todas las miradas. ¡Estaba guapísima! La protagonista de 'El príncipe' presumió de su nuevo 'look', un corte estilo bob que se ha puesto de moda entre las celebrities y que le sienta de maravilla. Adiós a su espectacular melena de leona, de la que siempre había presumido y que era una de sus señas de identidad, para dar la bienvenida a esta nueva Hiba que está radiante. Ella que siempre ha confesado que por exigencias del guión no le importaba cambiar de look, desnudarse o hacer lo que hiciera falta, ahora nos sorprende con su nueva imagen.

Cuando la actriz colgó en su Instagram la foto con su nuevo corte de pelo, para locura de sus followers, escribía este significativo mensaje: "A veces hay que cortar por lo sano". Sin embargo, nadie podía imaginar que tuviera un doble significado, que ella misma explicó en la presentación de la firma de joyas.



Gtres

Y, no, su cambio de imagen no se debe a motivos laborales, como podíamos pensar todos, sino que hay un motivo muy significativo y solidario detrás: se lo ha cortado por una amiga que está atravesando un problema complicado de salud.

Sin palabras nos ha dejado Hiba con este gesto para con su amiga del alma, Rocío Rafael. Para la actriz es mucho más que una amiga, es como una hermana y a la que ha querido apoyar en este difícil momento con un tierno "eres una campeona". Y tú nos has conquistado el corazón con este cariñoso gesto.